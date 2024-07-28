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MasterChef'te Tadım Anında Yarışmacının Karidesin Bağırsaklarını Temizlemediği Anlaşıldı!

MasterChef'te Tadım Anında Yarışmacının Karidesin Bağırsaklarını Temizlemediği Anlaşıldı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 11:09

Masterchef'te ana kadro için yarışan yarışmacılar arasında dün akşama damgasını vuran bir hata yapıldı. Karidesli börek yapan yarışmacının karidesin bağırsaklarını almadığını şefler fark etti.

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MasterChef Türkiye'nin rekabet dolu dünyasında, ana kadro için yarışan katılımcılar, birbirinden zorlu yemeklerle yeteneklerini sergiliyorlar.

MasterChef Türkiye'nin rekabet dolu dünyasında, ana kadro için yarışan katılımcılar, birbirinden zorlu yemeklerle yeteneklerini sergiliyorlar.

Dün akşam Ezgi, şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapmayı başararak, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil oldu ve prestijli önlüğün sahibi oldu.

Dün akşam Ezgi, şeflerin değerlendirmesi sonucunda en iyi yemeği yapmayı başararak, ana kadroya 14. yarışmacı olarak dahil oldu ve prestijli önlüğün sahibi oldu.

Yarışmacılar, 45 dakika içinde böbrek ile hazırladıkları tabakları, şeflerin beğenisine sundular. Ancak bu süre zarfında, şefleri şaşırtan bir tabak dikkatleri üzerine çekti.

Yarışmacılar, 45 dakika içinde böbrek ile hazırladıkları tabakları, şeflerin beğenisine sundular. Ancak bu süre zarfında, şefleri şaşırtan bir tabak dikkatleri üzerine çekti.

Ensar şefler için karidesli böbrek hazırladı ancak karidesin içini temizlemeyi unuttu. Bu durum, Danilo şef tarafından tadım anında fark edildi.

Ensar şefler için karidesli böbrek hazırladı ancak karidesin içini temizlemeyi unuttu. Bu durum, Danilo şef tarafından tadım anında fark edildi.

Mehmet şef de Ensar'ın bu hatasına tepki göstererek, "Ne yaptın oğlum sen, tam eli ayağı düzgün tabak geldi derken... Karidesi temizleyeceksin Ensar. Cımbızla çekeceksin bağırsağı. Bu böyle olmaz" ifadelerini kullandı.

Mehmet şef de Ensar'ın bu hatasına tepki göstererek, "Ne yaptın oğlum sen, tam eli ayağı düzgün tabak geldi derken... Karidesi temizleyeceksin Ensar. Cımbızla çekeceksin bağırsağı. Bu böyle olmaz" ifadelerini kullandı.
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İşte herkesi şok eden o anlar:

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Söyledim gitti

O noktada ne desen boş:(

Kubilay Göksu

çok önemli dünyanın sonu mazallah