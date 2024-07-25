Eski Masterchef Yarışmacısı Alican'ın Survivor Göndermeli Paylaşımı "Acaba mı?" Dedirtti!
Eski Masterchef Yarışmacısı Alican'ın Survivor Göndermeli Paylaşımı "Acaba mı?" Dedirtti!
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2019 yılında Masterchef Türkiye'ye katılan Alican, yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerdendi. Cemre ile son ikiye kalan yarışmacı kupayı kaldırmaya ramak kala elendi.
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Alican hem yeteneği hem de yakışıklılığı ile sosyal medyanın ilgisini çeken bir yarışmacı olarak akıllarda kaldı.
Başarılı yarışmacının Instagram'da paylaştığı son hikayesi farklı yorumlandı. Spor yaparken video paylaşan Alican, altına yazdığı notla "Acaba mı?" dedirtti.
Eski MasterChef yarışmacısı videosuna "Sanki Survivor'a katılacağım" diye bir not ekleyince bir hesap "Survivor 2025 yolcusu" diyerek paylaştı.
Olsa güzel olur, diye düşündüren o paylaşım belli ki şaka yollu bir göndermeden ibaret. Siz neler düşünüyorsunuz?
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