MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Çileden Çıktığı Anlar!

TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef her yeni sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sert bir mizacı olduğunu ancak yumuşacık bir kalbi olduğunu da biliyoruz. Mehmet Şef'in yarışmada şimdiye dek çıldırdığı anları bir kez daha izlemek isteyebilirsiniz!