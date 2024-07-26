MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Çileden Çıktığı Anlar!
MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'in Çileden Çıktığı Anlar!
TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef her yeni sezonu ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sert bir mizacı olduğunu ancak yumuşacık bir kalbi olduğunu da biliyoruz. Mehmet Şef'in yarışmada şimdiye dek çıldırdığı anları bir kez daha izlemek isteyebilirsiniz!
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1. MasterChef 2021 sezonu ana kadro belirlendiği sırada yapılan final turunda Mehmet Şef'in Milhan'ın kendi yemeği için "Bence iyi" yorumunu yapmasına kurulduğu anlar!
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2. MasterChef'te bildiğiniz üzere önemli kurallar var. Yarışmacıların tek hatası bile elenmelerine neden olabilir. Mehmet Şef ise yanlış yapanları görmekte çok başarılı. Yine şefimiz şahin gözleriyle kesme tahtasında hamur doğramaya çalışan yarışmacıyı görüyor ve olanlar oluyor!
3. MasterChef'te final turları oldukça gergin geçiyor. Kadro için yarışan İbrahim, yemek yaparken kaşıkları bir kenara koyuyor. Ve Mehmet Şef mutfakta titizliğe aşırı dikkat eden birisi. Yarışmacı kirli kaşıkları lavaboya atmayınca Mehmet Şef gelip atıveriyor👇🏻
4. İzleyenler bilir, 2021 sezonunda yarışan Hamza'nın kalem takıntısı vardı. Yarışmacı devamlı kulağının arkasında bir kalemle gezerdi. Bunun şans ya da totem olduğunu düşünen yarışmacıya Mehmet Şef dersini veriyor. Hamza'nın kalemi başına bela oluyor!
5. Yıllardır ülkede en çok izlenen yarışmalardan biri olan MasterChef'te her şeyi yap ama şeflerin karşısına yemeksiz çıkma! Mehmet Şef yarışmacılara hep der ki "En azından bir lokma ekmek koyun ama tabağa bir şey koyun!" İddialı yarışmacıların olduğu sezonlardan birinde de yarışmacı tabağı bitirmeden gelince cinleri tepesine çıkıyor tabii ki! İşte, Mehmet Şef'in bitmeyen tabaklarla imtihanı👇🏻
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6. MasterChef yarışmasının önemli kurallarından biri de yarışmacıların birbirine müdahale etmemesi gerektiğidir. Hele ki aşağıda yarışan yarışmacıları yukardan izleyen arkadaşları varsa! Tunahan'ı hatırlarsanız yarışmacılar arasında gelmiş geçmiş en sakin ve sempatik isimdi. Ancak Tunahan iyilik yapmak isterken bir kez stüdyodan kovulmuştu. Bazen iyi niyet başımıza bela olabiliyor!
7. MasterChef'in en kaotik sezonlarından 2019 sezonunda Mustafa'nın boş boğazlılığından ne çektiğini herkes bilir. Mehmet Şef bir gün artık dayanamayıp Mustafa'nın şeflerin işin karışmaması gerektiği hatırlatmıştı. Stüdyodan kovulan Mustafa, ceza da almıştı. Mehmet Şef daha sonra Mustafa'ya, "Bu yaptığın saygısızlık nedeniyle bir karar aldık. Bu hafta katıldığın takım dokunulmazlık oyununa giderse, sen bu oyuna katılamayacaksın" demişti.
8. MasterChef'te eleme gecesinde Safanur'un arkadaşına tarif verdiğini duyan Mehmet Şef, onu da stüdyodan kovmuştu.
9. Mehmet Şef'in artık gülse mi, ağlasa mı bilemediği anlar... Yarışma sırasında tezgahta fasulye kasalarını sıralayan yarışmacıya sert konuşmuştu: "Mesleği bıraktıracaksınız bana!"
10. Bu sezonda ise Mehmet Şef'in sınavı Deniz olmuştu. Can hıraş yemek yaptıkları sırada Deniz'in akıl küpü sorusu Mehmet Şef'i çıldırtmıştı.
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