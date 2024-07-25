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MasterChef'te Leyla ve Deniz Arasındaki Gerginlik İzleyiciyi Rahatsız Etti: "Şefler Nerede?"

MasterChef'te Leyla ve Deniz Arasındaki Gerginlik İzleyiciyi Rahatsız Etti: "Şefler Nerede?"

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 10:34

MasterChef'in dün akşamki bölümünde Çağlar ve Deniz'in yarışmacı arkadaşları hakkında söyledikleri gerginlik yarattı. Leyla'nın tepki gösterdiği olay sosyal medyaya taşındı. İzleyici şeflere kızdı.

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MasterChef'te dün akşam ana kadroya katılacak 11. yarışmacı belirlendi. Ancak yarışa geçmeden önce kadroya giren yarışmacıların aşağıya attığı laflar olay çıkardı.

MasterChef'te dün akşam ana kadroya katılacak 11. yarışmacı belirlendi. Ancak yarışa geçmeden önce kadroya giren yarışmacıların aşağıya attığı laflar olay çıkardı.

Yukardan yarışmacı arkadaşlarını izleyen Çağlar ve Deniz arasında gülüşme olunca şefler "Ne oldu?" diye sordu.

Yukardan yarışmacı arkadaşlarını izleyen Çağlar ve Deniz arasında gülüşme olunca şefler "Ne oldu?" diye sordu.

Deniz, Çağlar'ın yarışmacı arkadaşları hakkında "İyi 6 kişi bulabilmişler" diyerek küçümsediğini ve buna güldüğünü söyledi.

Deniz, Çağlar'ın yarışmacı arkadaşları hakkında "İyi 6 kişi bulabilmişler" diyerek küçümsediğini ve buna güldüğünü söyledi.

İşte o anlar...

Leyla'nın tepki gösterdiği bu sözlerin atışması bir süre daha devam etti. Deniz'le tartışan Leyla, "Bir tek beni mi rahatsız etti bu sözleri?" diye sordu.

Leyla'nın tepki gösterdiği bu sözlerin atışması bir süre daha devam etti. Deniz'le tartışan Leyla, "Bir tek beni mi rahatsız etti bu sözleri?" diye sordu.
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Sonrasında ise gerginlik biraz daha büyüdü. Yarışmada yaşanan o anlara sosyal medyadan da tepki geldi.

Sonrasında ise gerginlik biraz daha büyüdü. Yarışmada yaşanan o anlara sosyal medyadan da tepki geldi.

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İzleyici şeflere kızdı: "Neden uyarmıyor musunuz?"

İzleyici şeflere kızdı: "Neden uyarmıyor musunuz?"
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Gelen tepkilerin yanı sıra Leyla'ya destek de vardı.

Gelen tepkilerin yanı sıra Leyla'ya destek de vardı.
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Deniz ve Çağlar ikilisi Tahsin ve Dilara'ya benzetildi.

Deniz ve Çağlar ikilisi Tahsin ve Dilara'ya benzetildi.
twitter.com

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