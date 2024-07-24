MasterChef Yarışmacısı Kıvanç Herkesi Takipten Çıktı, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü!

MasterChef Türkiye 2022 ve MasterChef Türkiye All Star'ın öne çıkan yarışmacılarından olan Kıvanç Karadeniz, X'den yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. 'Eski dostlarımı takipten çıktım' diye yazan Karadeniz, adeta ateş püskürdü.