MasterChef Yarışmacısı Kıvanç Herkesi Takipten Çıktı, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü!
MasterChef Yarışmacısı Kıvanç Herkesi Takipten Çıktı, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü!
MasterChef Türkiye 2022 ve MasterChef Türkiye All Star'ın öne çıkan yarışmacılarından olan Kıvanç Karadeniz, X'den yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. 'Eski dostlarımı takipten çıktım' diye yazan Karadeniz, adeta ateş püskürdü.
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MasterChef Türkiye'nin tanınmış yüzlerinden olan ve hem MasterChef 2022 yılında hem de MasterChef All Star yarışmalarında önemli başarılara imza atan Kıvanç Karadeniz, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu.
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Karadeniz, "Eski dostlarımı Instagram'dan takipten çıktım. Arkamdan sevdiklerime benimle ilgili şerefsizce iftira atan insanlara sesleniyorum" ifadelerini kullanarak, kendisine yönelik eleştirilere sert bir dille yanıt verdi.
Ayrıca, "Yaptığım bütün destekler size haram olsun, ama arkamdan iftira atmaya devam ederseniz beni susturamayacaksınız." şeklindeki sözleriyle duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.
Karadeniz, "Yarıştığım dönem arkadaşlarımdan bazılarına sesleniyorum; açtığım restorandan yaşadığım ilişkilere kadar arkamdan ahlaksızca şeyler söylemişsiniz, bu yarışmaya 2 yıl hiçbir şey veremediniz, beş para etmezsiniz, benim gibi şerefli insanı bile kıskandınız" diye de devam etti.
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MasterChef Türkiye 2022'nin ana kadrosunda o dönem Metin Yavuz, Çağatay Akgül, Gamze Tosun, Şeyma Müjdeci, Melih Berkay Gündüz, Burak Revanbahş, Tayfun Genç, Yağız Özçelik, Dilan Karataş, Onur Biçim, Ayaz Geçer, Fatma Nur Uçar, Burak Kaya, Kaan Noyanalpan, Barış Demir, Büşra Zambak ve Serpilay Salkım yer almıştı.
Kullanıcılar yorumlarda Büşra, Çağatay ve Sergen'den bahsediyor, diye yazdı.
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