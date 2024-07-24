MasterChef'te Bir Yarışmacı Kayıp Yere Fena Düştü! Herkes Çok Korktu ama O İstifini Bozmadı!
MasterChef'te Bir Yarışmacı Kayıp Yere Fena Düştü! Herkes Çok Korktu ama O İstifini Bozmadı!
Dün akşam MasterChef'te yedek kadro için yarış vardı. Yemek sırasında Akın'ın tezgaha koşarak gelirken kayıp düşmesi herkesi korkuttu. Yarışmacı da mimik bile oynamadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2024 yarışında ana kadroya girmek için yarışan ikinci grubun son eleme heyecanı geride kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar dün akşam belirlendi.
İkinci gruptan hangi yarışmacının yedek olarak seçileceği merak konusuydu. O isimlerden biri de Akın oldu.
Ancak yarışma sırasında kötü bir kaza geçiren Akın, koşarak tezgaha geldiği sırada yere düştü.
Herkes onun için telaşlandı ama Akın'da mimik oynamadı. Asla kendisini bozmadan çalışmaya devam eden yarışmacının o anları...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.