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MasterChef'te Bir Yarışmacı Kayıp Yere Fena Düştü! Herkes Çok Korktu ama O İstifini Bozmadı!

MasterChef'te Bir Yarışmacı Kayıp Yere Fena Düştü! Herkes Çok Korktu ama O İstifini Bozmadı!

MasterChef Türkiye
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 08:40

Dün akşam MasterChef'te yedek kadro için yarış vardı. Yemek sırasında Akın'ın tezgaha koşarak gelirken kayıp düşmesi herkesi korkuttu. Yarışmacı da mimik bile oynamadı!

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MasterChef 2024 yarışında ana kadroya girmek için yarışan ikinci grubun son eleme heyecanı geride kaldı.

MasterChef 2024 yarışında ana kadroya girmek için yarışan ikinci grubun son eleme heyecanı geride kaldı.

MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar dün akşam belirlendi.

MasterChef 2024'e yedek olarak katılacak yarışmacılar dün akşam belirlendi.

İkinci gruptan hangi yarışmacının yedek olarak seçileceği merak konusuydu. O isimlerden biri de Akın oldu.

İkinci gruptan hangi yarışmacının yedek olarak seçileceği merak konusuydu. O isimlerden biri de Akın oldu.

Ancak yarışma sırasında kötü bir kaza geçiren Akın, koşarak tezgaha geldiği sırada yere düştü.

Ancak yarışma sırasında kötü bir kaza geçiren Akın, koşarak tezgaha geldiği sırada yere düştü.

Herkes onun için telaşlandı ama Akın'da mimik oynamadı. Asla kendisini bozmadan çalışmaya devam eden yarışmacının o anları...

Herkes onun için telaşlandı ama Akın'da mimik oynamadı. Asla kendisini bozmadan çalışmaya devam eden yarışmacının o anları...
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İşte o anlar👇🏻

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