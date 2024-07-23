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"Kızıl Goncalar'a Yeni Oyuncu Geliyor" İddiası: Cüneyd'e Partner Olacak!

"Kızıl Goncalar'a Yeni Oyuncu Geliyor" İddiası: Cüneyd'e Partner Olacak!

Kızıl Goncalar
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 19:30

Unutulmaz bir finalle sezona ara veren Kızıl Goncalar dizisine yeni oyuncu geleceği iddiası hayranlar arasında konuşulmaya başladı. İşte, eğer olursa Cüneyd'e partner olacak o isim...

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Now TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Unutulmaz sezon finalinin ardından neler olacağını hayal bile edemiyoruz!

Now TV'de ekranlara gelen Kızıl Goncalar'ın yeni sezonu merakla bekleniyor. Unutulmaz sezon finalinin ardından neler olacağını hayal bile edemiyoruz!

Sosyal medyada en çok konuşulan dizi haline gelen Kızıl Goncalar hakkında dedikodular arttı.

Sosyal medyada en çok konuşulan dizi haline gelen Kızıl Goncalar hakkında dedikodular arttı.

Hayranlar arasında konuşulana göre yeni sezonda ekibe yeni bir oyuncu dahil olacak: Seray Kaya!

Hayranlar arasında konuşulana göre yeni sezonda ekibe yeni bir oyuncu dahil olacak: Seray Kaya!

Bir Küçük Gün Işığı’ndaki başrol oyunculuğu ile akıllara kazınan Kaya'nın Cüneyd'e partner olarak geleceği konuşuluyor.

Bir Küçük Gün Işığı’ndaki başrol oyunculuğu ile akıllara kazınan Kaya'nın Cüneyd'e partner olarak geleceği konuşuluyor.

Eğer iddialar doğruysa Cüneyd ve Zeynep arasına Feyza'dan sonra yeni bir isim daha girecek.

Eğer iddialar doğruysa Cüneyd ve Zeynep arasına Feyza'dan sonra yeni bir isim daha girecek.
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Bir kullanıcı 20 Temmuz'da oyuncunun dizi ile anlaşma aşamasında olduğunu yazdı.

Bir kullanıcı 20 Temmuz'da oyuncunun dizi ile anlaşma aşamasında olduğunu yazdı.
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Kızıl Goncalar hayranları tek yürek aynı soru ile baş başa!

Kızıl Goncalar hayranları tek yürek aynı soru ile baş başa!
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İşte kullanıcıların yorumları...

İşte kullanıcıların yorumları...
twitter.com

Değildir ya!

Değildir ya!
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