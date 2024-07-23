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Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusu Fırat Çelik Dizi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Oyuncusu Fırat Çelik Dizi Hakkında İlk Kez Konuştu!

Kızılcık Şerbeti
Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 18:28

Kızılcık Şerbeti ekibine Cemal karakteri ile dahil olan oyuncu Fırat Çelik dizi hakkında ilk kez konuştu.

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Show TV'nin popüler dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere, bu sevilen dizi, izleyicilerin kalbini kazanmayı başarmış ve yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Show TV'nin popüler dizisi "Kızılcık Şerbeti"nin üçüncü sezonu için geri sayım başladı. Bilindiği üzere, bu sevilen dizi, izleyicilerin kalbini kazanmayı başarmış ve yeni sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Yeni sezonda diziye bir yıldız daha katılıyor haberini vermiştik: Fırat Çelik.

Yeni sezonda diziye bir yıldız daha katılıyor haberini vermiştik: Fırat Çelik.

Dizinin yeni sezonunda, Fırat Çelik'in canlandıracağı Cemal karakteri, hikayeye yeni bir soluk getirecek. Çelik'in dizide Kıvılcım'ın hayatına gireceği ve hikayenin gidişatını değiştireceği söyleniyor.

Dizinin yeni sezonunda, Fırat Çelik'in canlandıracağı Cemal karakteri, hikayeye yeni bir soluk getirecek. Çelik'in dizide Kıvılcım'ın hayatına gireceği ve hikayenin gidişatını değiştireceği söyleniyor.

Dizinin son sezonunda, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte Ünal ailesi büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Bu olayın etkisiyle Kıvılcım ile Ömer arasındaki ilişki de zedelenecek gibi görünüyor.

Dizinin son sezonunda, Ömer ve Görkem arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasıyla birlikte Ünal ailesi büyük bir sarsıntı yaşamıştı. Bu olayın etkisiyle Kıvılcım ile Ömer arasındaki ilişki de zedelenecek gibi görünüyor.

Zaten Cemal karakteri de kıvılcım için geliyor. Belli ki Kıvılcım ve Ömer aşkı bitiyor ve Kıvılcım ile Cemal yakınlaşıyor.

Zaten Cemal karakteri de kıvılcım için geliyor. Belli ki Kıvılcım ve Ömer aşkı bitiyor ve Kıvılcım ile Cemal yakınlaşıyor.
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Cemal karakterine hayat verecek olan oyuncu Fırat Çelik'e Tolga Bozduman mikrofon uzattı.

Cemal karakterine hayat verecek olan oyuncu Fırat Çelik'e Tolga Bozduman mikrofon uzattı.

Dizi hakkında ilk kez konuşan Çelik, "Çok mutluyum. Çok sevdiğim bir dizi ve harika bir ekip" dedi.

Dizi hakkında ilk kez konuşan Çelik, "Çok mutluyum. Çok sevdiğim bir dizi ve harika bir ekip" dedi.

İşte o açıklaması:

Hikayede neler olacak merak edenler için:

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