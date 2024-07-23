MasterChef All Star Şampiyonu Esra Başörtüsü ve Abartılı Makyajına Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi
MasterChef All Star Şampiyonu Esra Başörtüsü ve Abartılı Makyajına Yapılan Eleştirilere Cevap Verdi
MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli, yarışma sonrası başörtüsüne dair yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuştu. Esra'ya yarışma sırasında tarzı nedeniyle de eleştiriler gelmişti. Bakın, neler söyledi?
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MasterChef All Star 2023 sezonu şampiyonu Esra Tokelli, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu.
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MasterChef All Star 2020-2021 sezonunda başarısıyla adından söz ettiren yarışmacı, ana kadrodan All Star ekibine geçiş yapmıştı.p
Bu dönemde MasterChef Esra'nın başarıları kadar tarzı da gündem olmuştu. Onu her zaman dikkat çeken makyajı ve kirpikleriyle biliyorduk.
Ancak izleyicilerden bazıları bunu olumsuz yorumlarına kattılar. Yarışmacı başörtüsü, makyajı ve tarzı ile ilgili eleştirilere maruz kalmıştı.
MasterChef şampiyonu Esra ilk kez bu programda eleştirilere yanıt verdi: ''Ben hiçbir zaman çok iyi türban takıyorum. İslamiyeti çok iyi yaşıyorum demedim. O, Allah ile benim aramda. Kimseyi ilgilendirmez!'' dedi.
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Annesinin vefatından bahseden Esra, "İki yıl önce annemi kaybettim ama onun dışında tamamen yemeklerimle gündeme gelmek istedim. MasterChef'e katılmak, hayatımda yaptığım en doğru karardı" dedi.
Yarışmanın jüri üyeleri hakkında sorulan bir soruya ise "Danilo Şef, yaşamayı eğlence olarak görüyor ve stüdyoda patenle dolaşıp herkese neşe saçıyor. Mehmet Şef, disiplinli ve sert bir karaktere sahip. Somer Şef ise babacan bir kişilik ve herkese abilik yapıyor" şeklinde konuştu.
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