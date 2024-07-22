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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan Sonra İkinci Kocam" Diyerek En Beğendiği Dizi Karakterini Açıkladı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan Sonra İkinci Kocam" Diyerek En Beğendiği Dizi Karakterini Açıkladı

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 15:55

'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, bir röportaj sırasında bir 'Kızıl Goncalar' hayranı olduğunu ifade etti. Civelek, dizinin sevilen karakteri Cüneyd Efendi'ye olan hayranlığını da gizlemedi. Feyza Civelek, 'Mustafa'dan sonra ideal erkek diyebileceğim bir karakter Cüneyd Efendi'dir' şeklinde konuştu.

Kaynak: https://x.com/DTural/status/181536123...
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Ekranlarda reyting savaşı veren iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar...

Ekranlarda reyting savaşı veren iki dizi Kızılcık Şerbeti ve Kızıl Goncalar...

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek en beğendiği diziyi açıklayarak herkesi şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek en beğendiği diziyi açıklayarak herkesi şaşırttı.

Bir röportaj sırasında Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar hayranı olduğunu açıklayan Civelek, rakibine övgüler yağdırdı.

Bir röportaj sırasında Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar hayranı olduğunu açıklayan Civelek, rakibine övgüler yağdırdı.

Dizide kocası Mustafa'ya düşkünlüğünü bilenler bilir ancak Civelek "Cüneyd Efendi için Mustafa'mdan sonra ideal erkek diyebilirim" dedi.

Dizide kocası Mustafa'ya düşkünlüğünü bilenler bilir ancak Civelek "Cüneyd Efendi için Mustafa'mdan sonra ideal erkek diyebilirim" dedi.

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