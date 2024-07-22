Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı "Mustafa'mdan Sonra İkinci Kocam" Diyerek En Beğendiği Dizi Karakterini Açıkladı

'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, bir röportaj sırasında bir 'Kızıl Goncalar' hayranı olduğunu ifade etti. Civelek, dizinin sevilen karakteri Cüneyd Efendi'ye olan hayranlığını da gizlemedi. Feyza Civelek, 'Mustafa'dan sonra ideal erkek diyebileceğim bir karakter Cüneyd Efendi'dir' şeklinde konuştu.