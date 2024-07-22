MasterChef Eski Sezon Yarışmacısı Yeni Sezonda Desteklediği İsmi Açıkladı!
MasterChef Eski Sezon Yarışmacısı Yeni Sezonda Desteklediği İsmi Açıkladı!
Dün akşamki bölümde ana kadroya giren MasterChef Ayşe'ye izleyicinin yanı sıra MasterChef eski sezon yarışmacısından da destek geldi.
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Yarışmaya Afyonkarahisar'ın bir köyünden katılan Ayşe Ekiz, günlerdir izleyicinin kadroya girmesini beklediği isimlerden biri.
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Hem temiz kalbi hem de azmi ile herkesi kendine hayran bırakan Ayşe, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor.
Küçüklükten beri yemek yapan Ayşe, hayallerini gerçekleştirmek için dağları tepeleri aşıp MasterChef'te ana kadroya kadar geldi.
Kadroya girdikten sonra sosyal medyada izleyiciden tebrik mesajları aldı. Herkes onun kabul edilmesine çok sevinirken bir eski yarışmacı da desteğini Ayşe'den yana açıkladı.
Ayşe'nin Instagram hesabında kuzusuyla fotoğrafının altına yorum yapan eski yarışmacı Eda, "Ayşe de benim gibi sıfırdan buraya geldi. Yanındayım" dedi.
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