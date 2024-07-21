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Yayladan MasterChef'e! Ana Kadroya Girmeyi Başaran Ayşe İzleyiciden Alkış Topladı!

Yayladan MasterChef'e! Ana Kadroya Girmeyi Başaran Ayşe İzleyiciden Alkış Topladı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 02:27

Tarım ve hayvancılıkla uğraştığını açıklayan Ayşe Ekiz, MasterChef'e başvuru videosuyla büyük beğeni toplamıştı. Tüm aşamaları tek tek geçen Ayşe'nin ana kadroya girmeyi başarması sosyal medyada takdir topladı.

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Evet dostlar! Senenin en sevdiğimiz dönemlerinden birine giriş yapmış bulunmaktayız.

Evet dostlar! Senenin en sevdiğimiz dönemlerinden birine giriş yapmış bulunmaktayız.

"Acaba bu akşam ne yesek?" düşüncesini o günün yemeğine göre karar verdiğimiz MasterChef sonunda başladı ve ana kadro netleşmek üzere.

"Acaba bu akşam ne yesek?" düşüncesini o günün yemeğine göre karar verdiğimiz MasterChef sonunda başladı ve ana kadro netleşmek üzere.

Ana kadroya girmeyi başaran isimlerden biri de Ayşe Ekiz oldu.

Ana kadroya girmeyi başaran isimlerden biri de Ayşe Ekiz oldu.

Tüm yarışmacılar için:

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Ayşe, hayvanlarıyla birlikte çektiği başvuru videosuyla kalpleri kazanmıştı.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan 26 yaşındaki Ayşe, hayvanlarıyla birlikte çektiği başvuru videosuyla kalpleri kazanmıştı.

Detaylar ve video için:

Ayşe'nin zor imkanlarla ana kadroya girmesi sosyal medyada takdir topladı!

Ayşe'nin zor imkanlarla ana kadroya girmesi sosyal medyada takdir topladı!
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Tebrikler Ayşe! Başarın daim olsun...

Tebrikler Ayşe! Başarın daim olsun...
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2 tane yetenekli eleman geldi 1 tane gay geldi 1 tane gariban geldi 1 tane ev hanımı gelmedi 1 tane yakışıklı ya da güzel eleman gelmedi 1 tane yaşça büyük a... Devamını Gör

kayra han

Yetenekli elemanın 2 tane olma sebebi finalde ikisi yarışacak izleyiciye de aylarca tiyatro gösterecekler.