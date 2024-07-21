Büyük Şanssızlık: MasterChef Türkiye'de Yarışmacının Tabağından Poşet Çıktı!
Büyük Şanssızlık: MasterChef Türkiye'de Yarışmacının Tabağından Poşet Çıktı!
MasterChef Türkiye'de 10 kişi olarak belirlenecek ana kadroda 9. yarışmacı sonunda belli oldu. Kıyasıya süren mücadelede yarışmacı olmak için çabalayan Enes'in başına beklenmedik bir talihsizlik geldi!
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MasterChef All Star'da sezon heyecanlı bir şekilde başladı. Bu kez 10 kişi olarak belirlenecek ana kadroda, diğer yarışmacılar yedekler arasından seçilecek.
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9. yarışmacının belirlendiği MasterChef'te daha şimdiden iddiasını gösteren yarışmacılar oluyor.
İddialı isimlerden biri olan ve her defasında çok yaklaşsa da bir türlü ana kadroya katılamayan Enes'in başına hiç beklenmedik bir olay geldi.
Yemek yapım aşamasının oldukça başarılı geçtiğini dile getiren Enes, Danilo Şef'in tadım sırasında tabağında poşet bulmasıyla şoke oldu.
Büyük üzüntü yaşayan Enes'in yemeğinin tadına bu sebeple bakılamadı.
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O anları buradan izleyebilirsiniz:
Büyük talihsizlik gerçekten. Sizce bu tamamen Enes'in dikkatsizliği mi, yoksa şanssızlık mı?
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