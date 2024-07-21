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Ana Kadro İçin Son Şans! MasterChef'te 9. Yarışmacı Kim Oldu?

Ana Kadro İçin Son Şans! MasterChef'te 9. Yarışmacı Kim Oldu?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
22.07.2024 - 00:59

MasterChef Türkiye'de 10 kişi olarak belirlenecek ana kadro neredeyse tamamen şekillendi. Bakalım MasterChef'te 9. yarışmacı kim olmuş?

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MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadro sonunda tamamen netleşiyor.

MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadro sonunda tamamen netleşiyor.

Kıyasıya geçen mücadelede bundan önce ana kadroya katılan yarışmacılar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat ve Alper olmuştu.

Kıyasıya geçen mücadelede bundan önce ana kadroya katılan yarışmacılar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat ve Alper olmuştu.

Dün de son 3'e kalmayı başaran Ayşe, bugün verilen tavuk ciğeri ürünü ve ardından yüksük çorbası ile büyük başarı yakaladı ve yeniden son ikiye kaldı.

Dün de son 3'e kalmayı başaran Ayşe, bugün verilen tavuk ciğeri ürünü ve ardından yüksük çorbası ile büyük başarı yakaladı ve yeniden son ikiye kaldı.

İzleyenlerin büyük sevgisini kazanan Ayşe, ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu!

İzleyenlerin büyük sevgisini kazanan Ayşe, ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu!

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