Ana Kadro İçin Son Şans! MasterChef'te 9. Yarışmacı Kim Oldu?
Ana Kadro İçin Son Şans! MasterChef'te 9. Yarışmacı Kim Oldu?
MasterChef Türkiye'de 10 kişi olarak belirlenecek ana kadro neredeyse tamamen şekillendi. Bakalım MasterChef'te 9. yarışmacı kim olmuş?
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MasterChef Türkiye'de yeni sezon için ana kadro sonunda tamamen netleşiyor.
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Kıyasıya geçen mücadelede bundan önce ana kadroya katılan yarışmacılar Zeynep, Hakan, Onur, Ümmühan, Deniz, Çağlar, Serhat ve Alper olmuştu.
Dün de son 3'e kalmayı başaran Ayşe, bugün verilen tavuk ciğeri ürünü ve ardından yüksük çorbası ile büyük başarı yakaladı ve yeniden son ikiye kaldı.
İzleyenlerin büyük sevgisini kazanan Ayşe, ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacı oldu!
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