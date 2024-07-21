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Evim Şahane'nin Efsanesi Mimar Selim Bey, Yaptığı Evlere Girmekten Neden Korktuğunu Anlattı!

Evim Şahane'nin Efsanesi Mimar Selim Bey, Yaptığı Evlere Girmekten Neden Korktuğunu Anlattı!

Kanal D
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
21.07.2024 - 19:04

Bir dönemin efsane programı Evim Şahane'nin sunuculuğunu ve mimarlığını yapan Mimar Selim Yuhay, seneler sonra Ömer Şanlı'nın YouTube programına katılarak yaptığı evlerle ilgili sorulara yanıt verdi. 

Kaynak: Ömer Şanlı YouTube

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=lOXqm...
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2012 ve 2015 yılları arasında TV ekranlarında izlediğimiz ve o döneme resmen damga vuran Evim Şahane'yi pek çoğunuz hatırlıyorsunuzdur.

2012 ve 2015 yılları arasında TV ekranlarında izlediğimiz ve o döneme resmen damga vuran Evim Şahane'yi pek çoğunuz hatırlıyorsunuzdur.

Zaten unutmak ne mümkün, Mimar Selim Yuhay'ın yaptığı rengarenk evler hala capslere konu oluyor!

Zaten unutmak ne mümkün, Mimar Selim Yuhay'ın yaptığı rengarenk evler hala capslere konu oluyor!

Sade ev isteyen hiç kimseye sade ev yapmamasıyla ünlü Mimar Selim Bey, Ömer Şanlı'nın programına katılarak programla ilgili soruları yanıtladı.

Sade ev isteyen hiç kimseye sade ev yapmamasıyla ünlü Mimar Selim Bey, Ömer Şanlı'nın programına katılarak programla ilgili soruları yanıtladı.

"Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum" diyen Selim Bey, "Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" dedi.

"Yaptığım evlere gitmekten korkuyorum" diyen Selim Bey, "Belki yanlış bir şey yapmışızdır, tavan düşmüştür" dedi.

İki ayrı bölümde satırla kovalandığını ve balkondan atladığını söyleyen mimar, bunlardan birinde Galatasaray atkılı girdiği evde Trabzonsporlu bir ev sahibiyle karşılaşmış ve satırla evden kovalanmış.

İki ayrı bölümde satırla kovalandığını ve balkondan atladığını söyleyen mimar, bunlardan birinde Galatasaray atkılı girdiği evde Trabzonsporlu bir ev sahibiyle karşılaşmış ve satırla evden kovalanmış.
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Başka bir evde de prodüksiyonun "aksiyon" isteği sonrası etrafa kolonya döküp yakmak istemişler. Ancak bunu birkaç kişinin yapması sonucu yakınca neredeyse evin yanmasına sebep olacaklarmış.

Başka bir evde de prodüksiyonun "aksiyon" isteği sonrası etrafa kolonya döküp yakmak istemişler. Ancak bunu birkaç kişinin yapması sonucu yakınca neredeyse evin yanmasına sebep olacaklarmış.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

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