Yılllar Sonra Ortaya Çıkan Gerçek! Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar Rolü Sürpriz Bir İsme Teklif Edilmiş!
Yılllar Sonra Ortaya Çıkan Gerçek! Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar Rolü Sürpriz Bir İsme Teklif Edilmiş!
Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği 'Polat Alemdar' rolünün yapımcılar tarafından ilk olarak bambaşka bir isme teklif edildiği ortaya çıktı. Bu isim ise 1990'ların sonunda 'Çılgın Bediş' dizisi ile geniş kitlelere adını duyuran Cenk Torun.
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Kurtlar Vadisi, Türk televizyon tarihinde seviyeyi kimsenin ulaşamadığı bir noktaya koyan en iddialı dizilerden biri. 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayıp ilk 97 bölümüyle reyting rekorları kıran diziyle ilgili yıllar sonra ise hala ortaya çıkan bazı detaylar konuşuluyor.
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İddialara göre, Kurtlar Vadisi'nin yapımcıları Polat Alemdar karakteri için Necati Şaşmaz'dan önce başka bir isme teklif götürdü.
Polat Alemdar'a hayat vermesi için teklif giden ilk isim ise; 1990'ların sonunda 'Çılgın Bediş' dizisi ile geniş kitlelere adını duyuran Cenk Torun.
Ancak ünlü oyuncu, askerlik hizmeti nedeniyle bu teklifi geri çevirmek zorunda kaldı. Yıllar sonra reddettiği rolle ilgili bir programda açıklamalarda da bulunan Cenk Torun şunları söyledi: 👇
"O dönem asker kaçağıydım. O dönem bedelli askerlik yoktu. Okulum daha yeni bitmişti... Böyle bir durum var, ne yapmalıyız dedim. Eğer asker kaçağı olarak bu projeye başlarsan, setten seni alır götürürler dediler. O zaman dedim ki; hiç böyle bir riske gerek yok, ben gideyim askerliğimi yapayım."
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"Askerdeyken dizi başladı hatta askerdeyken diziyi izledim de. Sonra üzüldüm tabi ki ama hangi karakter olacaktım orası soru işareti."
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