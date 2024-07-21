Yılllar Sonra Ortaya Çıkan Gerçek! Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar Rolü Sürpriz Bir İsme Teklif Edilmiş!

Kurtlar Vadisi dizisinde Necati Şaşmaz'ın hayat verdiği 'Polat Alemdar' rolünün yapımcılar tarafından ilk olarak bambaşka bir isme teklif edildiği ortaya çıktı. Bu isim ise 1990'ların sonunda 'Çılgın Bediş' dizisi ile geniş kitlelere adını duyuran Cenk Torun.