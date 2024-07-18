'Seks Kasedi' İddiaları: Mustafa Sarıgül'e 'Siyasi Rakipleriniz mi Yaptırdı?' Sorusu!
'Seks Kasedi' İddiaları: Mustafa Sarıgül'e 'Siyasi Rakipleriniz mi Yaptırdı?' Sorusu!
CHP Erzincan Milletveki Mustafa Sarıgül, hakkında ortaya atılan seks kasedi iddialarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.
Sarıgül, 'Siyasi rakipleriniz mi yaptırdı, neden hedef alındınız?' sorusuna, 'Benim şu anda rakiplik bir durumum yok. Ben hiçbir zaman salon siyasetçisi, koltuk siyasetçisi olmadım. Heralde bu tavrımdan birileri rahatsız oldu.' şeklinde yanıt verdi.
Kaynak: ODA TV
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Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü ve olay bir anda Türkiye'nin en çok konuşulan gündemi haline geldi.
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Videonun montaj olduğunu ve şantaj içerdiğini savunan Sarıgül, " Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız” açıklaması yaptı.
Kriminal büro incelemesinde ise görüntülerdeki kişinin Mustafa Sarıgül olmadığının tespit edildiği açıklanmıştı.
'Seks kasedi' iddialarıyla ilgili ODA TV'de programa katılan Mustafa Sarıgül'e "Siyasi rakipleriniz mi yaptırdı?" sorusu yöneltildi.
Görüntülerin nasıl servis edildiği ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Sarıgül şunları söyledi: "Ben hiçbir zaman salon siyasetçisi, koltuk siyasetçisi olmadım. Heralde bu tavrımdan birileri rahatsız oldu. Beni kimsenin şu anda veya gelecekte kimsenin siyasi rakip olarak görmesine de gerek yok. Benim şu anda öyle bir şeyim de yok."
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Sarıgül ayrıca dün paylaştığı bir videoda, “50 yıllık siyasi hayatımda çok engellerle çok zorluklar karşılaştım ama böylesi bir kahpelikle böyle bir aşağılık olayla karşılaşmadım" ifadelerini kullanmıştı.
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