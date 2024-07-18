'Seks Kasedi' İddiaları: Mustafa Sarıgül'e 'Siyasi Rakipleriniz mi Yaptırdı?' Sorusu!

CHP Erzincan Milletveki Mustafa Sarıgül, hakkında ortaya atılan seks kasedi iddialarıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

Sarıgül, 'Siyasi rakipleriniz mi yaptırdı, neden hedef alındınız?' sorusuna, 'Benim şu anda rakiplik bir durumum yok. Ben hiçbir zaman salon siyasetçisi, koltuk siyasetçisi olmadım. Heralde bu tavrımdan birileri rahatsız oldu.' şeklinde yanıt verdi.

Kaynak: ODA TV