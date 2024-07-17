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Mustafa Sarıgül'den 'Kaset' İddialarına Yeni Yanıt: "Böylesine Bir Kah..likle Karşılaşmadım"

Mustafa Sarıgül'den 'Kaset' İddialarına Yeni Yanıt: "Böylesine Bir Kah..likle Karşılaşmadım"

Mustafa Sarıgül
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.07.2024 - 11:18

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, hakkında ortaya atılan 'kaset' iddialarına sosyal medya hesabından sert bir yanıt daha verdi.

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Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü.

Sosyal medyada dün gece iki erkeğin yakınlaştığı bir video dolaşıma sokuldu. Videodaki kişilerden birinin Mustafa Sarıgül, diğerinin de koruması olduğu öne sürüldü.

Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" paylaşımında bulundu.

Sarıgül, videonun montaj ve şantaj içerdiğini belirterek, "Bu çirkin iftiralar atıp tehdit eden alçaklarla yargıda hesaplaşacağız" paylaşımında bulundu.

Sarıgül, bu sabah sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak, "Siyasi hayatım boyunca pek çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir k..pelikle karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, bu sabah sosyal medya hesabından bir açıklama daha yaparak, "Siyasi hayatım boyunca pek çok zorlukla karşılaştım ama böyle bir k..pelikle karşılaşmadım" ifadelerini kullandı.

Sarıgül'ün paylaşımı 👇

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