Kahramanmaraş’taki Deprem Davalarında Bir İlk: Kamu Görevlileri Hesap Verecek!
Kahramanmaraş’taki Deprem Davalarında Bir İlk: Kamu Görevlileri Hesap Verecek!
Kahramanmaraş’ta yürütülen deprem soruşturmalarında bir ilk yaşandı.
69 kişiye mezar olan site için imza atan 3 kamu görevlisi hakkında taksirle ölüme neden olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açıldı.
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Güneşli Kocabaş Evleri'nin 7'nci bloğu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 69 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
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Kahramanmaraş’ta yürütülen deprem soruşturmalarında bir ilk yaşandı ve belediyede görevli 3 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verildi.
İzin sonrası hala belediye görevli olan Arzu Özaydın, Öner Gürbüzel ile Serap Binici hakkında taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatıldı.
Binada eşi ve kızını kaybeden Filiz Besni, kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmasının önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: 👇
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