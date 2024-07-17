Kahramanmaraş’taki Deprem Davalarında Bir İlk: Kamu Görevlileri Hesap Verecek!

'Binamız, Elazığ depreminde hasar almasına rağmen bize gönül rahatlığı ile 'Oturabilirsiniz' dediler. Şimdi bu depremde binamızın yıkılıp, 69 kişinin yaşamına sebep olanların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istiyoruz.'