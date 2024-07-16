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Konya'da Swinger Partilerine Katılan İstismarcı Muhtar İçin İstenen Ceza Belli Oldu!

Konya'da Swinger Partilerine Katılan İstismarcı Muhtar İçin İstenen Ceza Belli Oldu!

Konya Swinger
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 17:00

Konya'nın Selçuklu ilçesinde birlikte yaşadığı kadınla swinger partilerine katılan ve kadının 17 yaşındaki kızını 3 yıl boyunca istismar ettiği belirtilen muhtar için 88 yıl hapis cezası istendi. 

Muhtarla kendi kızının cinsel içerikli fotoğraflarını çektiği iddia edilen 'anne' için de aynı ceza talep edildi. 

Kaynak: Sabah Gazetesi

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Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan evli ve 1 kız çocuk babası M.M., birlikte yaşadığı kadınla birlikte katıldığı swinger (eş değiştirme) ve kadının 17 yaşındaki kızına 3 yıl boyunca yaptığı cinsel istismarla Türkiye gündemine oturmuştu.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı olan evli ve 1 kız çocuk babası M.M., birlikte yaşadığı kadınla birlikte katıldığı swinger (eş değiştirme) ve kadının 17 yaşındaki kızına 3 yıl boyunca yaptığı cinsel istismarla Türkiye gündemine oturmuştu.

Başlatılan soruşturmada ifade veren 17 yaşındaki S.A., Muhtar M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söylemişti.

Başlatılan soruşturmada ifade veren 17 yaşındaki S.A., Muhtar M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söylemişti.

M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastlandı. Muhtar, fotoğraflar için kızın annesini suçladı ve onun çektiğini söyledi.

M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastlandı. Muhtar, fotoğraflar için kızın annesini suçladı ve onun çektiğini söyledi.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın aktardığı habere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, M. M. ve anne M.A. hakkında 88 yıl hapis cezası istedi.

Sabah'tan Tolga Yanık'ın aktardığı habere göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, M. M. ve anne M.A. hakkında 88 yıl hapis cezası istedi.

İki şüpheli hakkında Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Kaynak

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