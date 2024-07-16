Konya'da Swinger Partilerine Katılan İstismarcı Muhtar İçin İstenen Ceza Belli Oldu!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde birlikte yaşadığı kadınla swinger partilerine katılan ve kadının 17 yaşındaki kızını 3 yıl boyunca istismar ettiği belirtilen muhtar için 88 yıl hapis cezası istendi.

Muhtarla kendi kızının cinsel içerikli fotoğraflarını çektiği iddia edilen 'anne' için de aynı ceza talep edildi.

Kaynak: Sabah Gazetesi