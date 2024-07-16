Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Elini Öpen Özel Harekatçılara Sert Tepki!
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Elini Öpen Özel Harekatçılara Sert Tepki!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpen özel harekatçılara, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den tepki geldi.
Özel, 'Dün gördüğüm bir şaşkına da söylüyorum ki sen devletin olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın' ifadelerini kullandı.
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Polis Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz'in Ankara Gölbaşı’daki Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyareti sırasında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi büyük şaşkınlık yaratmıştı.
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Büyük tartışmalara neden olan o anlar 👇
CHP lideri Özgür Özel'den de bugün gündem olan görüntülere ilişkin sert tepki geldi. Grup Toplantısı'nda özel harekat polislerine çıkışan Özel şunları söyledi: 👇
"Bir siyasiye saygı gösterilmesi eyvallah. O siyasinin bunu nasıl karşıladığı kendi tercihidir, buna saygılı oluruz. Ama bu devletten maaş alan, milletin tamamı için görev yapması gereken, üzerinde üniforması olan birinin, siyasetin bir kısmının temsiline eğilmesini, el etek öpmesini asla kabul etmiyoruz, nokta!"
"Dün gördüğüm bir şaşkına da söylüyorum ki sen devletin olmayı yanlış anlamışsın, yanlış devletin eline sarılmışsın!"
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