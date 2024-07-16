Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'nin Elini Öpen Özel Harekatçılara Sert Tepki!

'Bundan sonraki süreçte de herkes devleti yöneten devlet adamı gibi, devletin memuru gibi davranacak, böyle basit konularla Türkiye'nin gündemini işgal edecek konulara girişilmeyecek.'

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