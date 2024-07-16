Zam Yapılmayan Asgari Ücretin Kara Tablosu: Uzun Çalışma, Avrupa'dakinin 7'de 1'i Para!

AB ülkeleri arasında en yüksek haftalık çalışma saatine sahip ülke 39,5 saatle Portekiz.

Hollanda'da 30,4, Danimarka'da 33,1, Almanya'da 34,3, İtalya'da 36,1, Fransa'da 36,2, İspanya'da 36,5, Yunanistan'da 39 saat çalışma var.

İngiltere, Norveç, İsviçre ve Amerika için de durum benzer.