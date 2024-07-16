Zam Yapılmayan Asgari Ücretin Kara Tablosu: Uzun Çalışma, Avrupa'dakinin 7'de 1'i Para!
Zam Yapılmayan Asgari Ücretin Kara Tablosu: Uzun Çalışma, Avrupa'dakinin 7'de 1'i Para!
OECD verileri, Türkiye'de asgari ücretlilerin daha fazla çalıştığı halde Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden katbekat daha az para aldığını gösteriyor.
Kaynak: DW Türkçe
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüksek asgari ücrete sahip olduğunu ve asgari ücretin yeterli olduğunu söylemesi tepkilere neden olmuştu.
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DW Türkçe'nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) verilerinden hazırladığı veriler ise Türkiye'de asgari ücretin pek iç açıcı durumda olmadığını gösteriyor.
Avrupa ülkelerinde bir çalışanın ortalama haftalık çalışma saati 40 bile değil. Ancak Türkiye'ye bakınca işin rengi değişiyor. Türkiye'deki çalışanlar, Avrupalıdan 6 saat ile 15,1 saat arasında daha fazla çalışıyor.
Sıra para almaya gelince de Türkiye, Avrupa ülkelerinden keskin şekilde ayrışıyor. AB ülkelerinde çalışan asgari ücretli Türkiye'de asgari ücretlinin aldığı paradan 1,5 ila 7 kat arasında fazla kazanç elde ediyor.
OECD verilerine göre 2022 yılında Türkiye'de yıllık brüt asgari ücret 68 bin 850 liraya denk geliyordu. Euro kuru ortalaması ise 2022 yılında 17,3955 seviyesindeydi. Buna göre Türkiye'de asgari ücretli 2022'de haftada ortalama 76 euro kazanırken ortalama 45,7 saat mesai yapıyordu. Aynı yıl Hollanda'da 30,4 saat çalışan bir asgari ücretlinin haftada eline geçen para 434 euro oldu.
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Öyle ki Hollanda'da asgari ücretli 15,3 saat daha az çalışmasına rağmen Türkiye'deki asgari ücretliden yaklaşık 6 kat fazla kazandı. Aynı şekilde mesaide Türkiye'nin yaklaşık 9 saat fark attığı Fransa da Türkiye'ye minimum ücrette 5 kat fark atıyor.
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