En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Liraya Çıkarıldı!
En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Liraya Çıkarıldı!
10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. 3,7 milyon emeklinin maaşı ancak yapılan düzenleme ile 12 bin 500 lira sınırına çekilebildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu durum ise milyonlarca emekliye 'zam yok' anlamına geliyordu. Yükselen sesler sonrası harekete geçen hükümet, yapılan düzenleme ile bugün en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 lira seviyesine çekti.
Zam haberini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu. Güler, "Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak. Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın