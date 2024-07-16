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En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Liraya Çıkarıldı!

En Düşük Emekli Maaşı 12 Bin 500 Liraya Çıkarıldı!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.07.2024 - 12:15 Son Güncelleme: 16.07.2024 - 12:40

10 bin lira olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseltildi. 3,7 milyon emeklinin maaşı ancak yapılan düzenleme ile 12 bin 500 lira sınırına çekilebildi. 

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6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Ancak enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

Bu durum ise milyonlarca emekliye 'zam yok' anlamına geliyordu. Yükselen sesler sonrası harekete geçen hükümet, yapılan düzenleme ile bugün en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 lira seviyesine çekti.

Bu durum ise milyonlarca emekliye 'zam yok' anlamına geliyordu. Yükselen sesler sonrası harekete geçen hükümet, yapılan düzenleme ile bugün en düşük emekli maaşını 10 bin liradan 12 bin 500 lira seviyesine çekti.

Emekli maaşı 12.500 TL'den az olan emeklilerin maaşları 12.500 TL'ye tamamlanacak. 

Örneğin kök maaşı 6.000 TL olan bir emeklinin maaşı 6.500 TL hazine ödemesiyle 12.500 TL olacak.

12.500 TL alanlar ise herhangi bir zam almayacak.

Zam haberini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu. Güler, "Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak. Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Zam haberini AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu. Güler, "Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak. Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca şunları ekledi: 

'Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da... Düzenlemenin yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi gelecek ay hesaplara yatırılacak.'

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