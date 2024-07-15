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Financial Times Yazarından Türkiye Analizi: "Memur Maaşları Dondurulabilir"

Financial Times Yazarından Türkiye Analizi: "Memur Maaşları Dondurulabilir"

Memur maaşları
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.07.2024 - 11:46

Financial Times yazarı Gustavo Medeiros, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından Türkiye ekonomisinde yaşanan değişimi analiz ettiği yazısında oldukça dikkat çeken ifadeler kullandı: 

'Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir.'

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Financial Times yazarı Gustavo Medeiros, yeni reformların Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir hale getirdiğini ancak belirsizliğin sürdüğü ifade etti.

Financial Times yazarı Gustavo Medeiros, yeni reformların Türkiye'yi yeniden yatırım yapılabilir hale getirdiğini ancak belirsizliğin sürdüğü ifade etti.

"Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü. Ankara'dan ekonomik yönetim konusunda belirgin bir sinyal değişimi oldu" denilen analizin devamında ise şu cümleler yer aldı: 👇

"Türkiye, yükselen piyasa yatırımcıları için geri döndü. Ankara'dan ekonomik yönetim konusunda belirgin bir sinyal değişimi oldu" denilen analizin devamında ise şu cümleler yer aldı: 👇

"Geçmişteki birçok başarısız başlangıçtan sonra, Erdoğan'ın bu ortodoks politikalardan geri adım atıp atmayacağı sorusu devam ediyor. Ancak bu sefer, reformlar sağlam temellere dayanıyor gibi görünüyor. Bizim görüşümüze göre, Erdoğan, lira istikrarının artık popülaritesi ile bağlantılı olduğunu anlamış durumda."

"Geçmişteki birçok başarısız başlangıçtan sonra, Erdoğan'ın bu ortodoks politikalardan geri adım atıp atmayacağı sorusu devam ediyor. Ancak bu sefer, reformlar sağlam temellere dayanıyor gibi görünüyor. Bizim görüşümüze göre, Erdoğan, lira istikrarının artık popülaritesi ile bağlantılı olduğunu anlamış durumda."

Dünya'nın aktardığına göre, Gustavo Medeiros'un yazısındaki en dikkat çekici kısım ise sıkılaşma tedbirleri kapsamında memur maaşlarına yönelik düzenleme beklentisi.

Dünya'nın aktardığına göre, Gustavo Medeiros'un yazısındaki en dikkat çekici kısım ise sıkılaşma tedbirleri kapsamında memur maaşlarına yönelik düzenleme beklentisi.

Kaynak

Medeiros, "Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir" ifadelerini kullandı.

Medeiros, "Açığın azaltılması, önümüzdeki yıllarda kamu görevlisi maaşlarının dondurulması gibi bazı zorlu önlemleri de içerecektir" ifadelerini kullandı.

En düşük memur maaşı bu ay yapılan zamla 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

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Zam sonrası güncel memur maaşlarında oluşan tablo şöyleydi 👇

Zam sonrası güncel memur maaşlarında oluşan tablo şöyleydi 👇

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