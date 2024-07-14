Hakan Fidan'dan Esad-Erdoğan Görüşmesine İlişkin Açıklama: "Kimse Zorla Gönderilmeyecek"
Hakan Fidan'dan Esad-Erdoğan Görüşmesine İlişkin Açıklama: "Kimse Zorla Gönderilmeyecek"
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yaptığı görüşme çağrısına ilişkin, 'Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz' ifadelerini kullandı.
Fidan, Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların da zorla gönderilmeyeceğini ifade etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan Al-Saud ile İstanbul Dolmabahçe çalışma ofisinde yaptığı toplantı sonrası çok önemli Suriye mesajları verdi.
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Fidan, 'Suriye ile normalleşme' süreci ile ilgili, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, barış ile ilgili bir vizyon. Suriye uzun zamandır kanayan bir yara. Zamanın ruhu bizi barış aramaya zorluyor" ifadelerini kullandı.
Hakan Fidan şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımız en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Çağrımız önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz"
"Suriye muhalifleriyle ilgili de durduğumuz yer değişmedi. Bu kardeşlerimiz şu anda kontrol ettikleri bölgelerde Türkiye'ye daha fazla mültecinin gelmesini engelliyor."
Hakan Fidan son olarak Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar ile ilgili şu mesajları verdi: "Hiçbir zaman hükümet politikamız değişmedi. Cumhurbaşkanımızın görüşü hala aynı. Gönüllü olmadığı sürece biz kimseyi burdan zorla gönderecek durumda değiliz."
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