Mehmet Şimşek, Lüks Tüketimi Çok Olup Hiç Gelir Beyan Etmeyenlerin Peşine Düştü!
Mehmet Şimşek, Lüks Tüketimi Çok Olup Hiç Gelir Beyan Etmeyenlerin Peşine Düştü!
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK), lüks harcaması çok olduğu halde herhangi bir gelir beyan etmeyen ya da düşük tutarda gelir beyanında bulunanlarını peşine düştü.
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Ekonomide Mehmet Şimşek'le birlikte yoğun bir sıkılaşmaya giden hükümet, deli gibi para harcayıp hiç kazanç göstermeyenlerin peşine düşme kararı aldı.
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Buna göre, aylık harcamaları 5 milyon lirasının üzerinde olup hiç gelir beyan etmeyen kişiler gerçek kazançlarını vergilendirmek üzere denetim kapsamına alınacak. Şu ana kadar lüks tüketimde bulunan ama vergi mükellefi olmayan 800 kişi VDK’nin radarına takılmış durumda.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Vergide adaleti artırmaya ve kayıt dışılığı azaltmaya yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadelerini kullandı.
"IBAN veya 'mail order' ödeme yönetimi ile tahsilat yaparak vergisini ödemeyen işletmeler de inceleniyor" diyen Şimşek şöyle devam etti: "Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz."
Mehmet Şimşek'in paylaşımı 👇
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Abi vaktini boşa harcama onlar yabancı değil be 😃
başlayacağınız yeri bence de biliyorsunuz. bol şanslar
o zaman sizin tayfadan başlarsın zahmet olmazsa bakıın bey