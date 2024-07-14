Kullanılan Silah, 5 El Ateş Edilmesi: Trump'a Yapılan Suikast Girişiminde Öne Çıkan Detaylar!
Kullanılan Silah, 5 El Ateş Edilmesi: Trump'a Yapılan Suikast Girişiminde Öne Çıkan Detaylar!
Esi ABD Başkanı ve başkan adayı Donald Trump'a düzenlenen suikast girişiminde yeni pek çok detay ortaya çıkmaya devam ediyor.
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ABD'de katıldığı bir mitingde silahlı saldırıya uğrayan ve kulağından yaralanan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaşadığı bu olay, pek çok tartışmayı da beraberinde getirdi. Olay sonrası ortaya çıkan birçok detay kamuoyu nezdinde kafa karışıklıklarını daha da artırdı.
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Silahı ateşleyen 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks, Cumhuriyetçi Parti üyesi çıktı. Ancak Crooks 17 yaşındayken sol görüşlü ve Demokrat politikacılar için para toplayan bir siyasi eylem komitesi olan ActBlue'ya 15 dolar bağışta bulunmuş.
Gizli Servis, miting alanının dışında yüksek bir noktadan ateş eden saldırganı öldürse de nasıl fark edilmeden 5 el ateş edebildiği hala büyük bir soru işareti.
Bir izleyicinin hayatını kaybettiği saldırıda Trump'ın vurulma anı 👇
Bir görgü şahidi, İngiliz BBC televizyonuna verdiği mülakatta, gizli servise saldırganı bildirdiğini ama güvenlik güçlerinin kendisine kulak asmadığını iddia etti.
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ABD medyası ve sosyal medyada ise gizli servisin saldırganı çatıdaki eğim nedeniyle fark etmediği görüşü öne çıkıyor.
Trump'ın saldırıya uğraması ülkedeki ateşli silah kanunlarını yeniden gündeme getirdi. Pensilvanya'da Trump'a yapılan suikast girişiminde kullanıldığı belirtilen AR tipi yarı otomatik tüfeği almak için gerekli yaş sınırı sadece 18.
ABD Başkanı ve Trump'ın rakibi Joe Biden ise silahlı saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı konuşmada "herkesin siyasi şiddeti kınaması gerektiğini" söyledi.
ABD'li yetkililer saldırının nedenine ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Ancak bunu bir suikast girişimi olarak ele aldıklarını söylediler.
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