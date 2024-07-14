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Planlı mı Yapıldı? Eski FBI Memuru Erdal Kaya Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Değerlendirdi

Planlı mı Yapıldı? Eski FBI Memuru Erdal Kaya Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Değerlendirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 11:53 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 11:55

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ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump saldırıdan yaralı kurtulurken, saldırgan ise hayatını kaybetti.

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Eski FBI memuru Erdal Kaya, tüm dünyanın gündemine oturan bu olayı yorumladı.

Eski FBI memuru Erdal Kaya, tüm dünyanın gündemine oturan bu olayı yorumladı.

"Mermi kulaktan geçiyor. Birkaç milimetreden geçiyor. Yüz metre öteden atayım da kulağından vurayım diye bir şey yok." diyen Kaya, Trump'ın bunu bilerek yaptırmasının imkansız olduğunu söyledi.

"Mermi kulaktan geçiyor. Birkaç milimetreden geçiyor. Yüz metre öteden atayım da kulağından vurayım diye bir şey yok." diyen Kaya, Trump'ın bunu bilerek yaptırmasının imkansız olduğunu söyledi.

İşte o video;

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