Planlı mı Yapıldı? Eski FBI Memuru Erdal Kaya Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Değerlendirdi

ABD eski başkanı ve yeni başkan adayı Donald Trump, geçtiğimiz gün Pensilvanya Mitingi sırasında silahlı saldırıya uğradı. Trump saldırıdan yaralı kurtulurken, saldırgan ise hayatını kaybetti.
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Eski FBI memuru Erdal Kaya, tüm dünyanın gündemine oturan bu olayı yorumladı.
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"Mermi kulaktan geçiyor. Birkaç milimetreden geçiyor. Yüz metre öteden atayım da kulağından vurayım diye bir şey yok." diyen Kaya, Trump'ın bunu bilerek yaptırmasının imkansız olduğunu söyledi.
İşte o video;
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