Planlı mı Yapıldı? Eski FBI Memuru Erdal Kaya Donald Trump'a Yapılan Suikast Girişimini Değerlendirdi

Esenyurt'ta Bir Şahıs Sokak Ortasında Önünden Geçen İnsanlara Aldırış Etmeden Tuvaletini Yaptı

Sevgilisi İçin Kredi Çekip Çok Pişman Olan Kadın Tartışma Yarattı: "Sevgili İçin Kredi Çekilir mi?

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