Seçim Turundaki Donald Trump'a Pensilvanya Mitingi Sırasında Silahlı Saldırı Gerçekleştirildi!

ABD'de seçim yarışı mevcut başkan Joe Biden ve Donald Trump arasındaki sert rekabet rüzgarıyla geçiyor bildiğiniz üzere.
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Seçim turunda olan Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı mitingle seçmeniyle buluştu.
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Mitingde yaptığı konuşma sırasında silah sesleri duyuldu ve Trump kulağını tutarak yere kapaklandı.
Korumaları tarafından hızlı bir şekilde araca götürülen Trump'ın kafasında kanama olduğu görüldü.
İşte o anlar;
Vurulma anı;
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