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Seçim Turundaki Donald Trump'a Pensilvanya Mitingi Sırasında Silahlı Saldırı Gerçekleştirildi!

Seçim Turundaki Donald Trump'a Pensilvanya Mitingi Sırasında Silahlı Saldırı Gerçekleştirildi!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.07.2024 - 01:39 Son Güncelleme: 14.07.2024 - 01:47

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ABD'de seçim yarışı mevcut başkan Joe Biden ve Donald Trump arasındaki sert rekabet rüzgarıyla geçiyor bildiğiniz üzere.

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Seçim turunda olan Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı mitingle seçmeniyle buluştu.

Seçim turunda olan Donald Trump, Pensilvanya'da yaptığı mitingle seçmeniyle buluştu.

Mitingde yaptığı konuşma sırasında silah sesleri duyuldu ve Trump kulağını tutarak yere kapaklandı.

Mitingde yaptığı konuşma sırasında silah sesleri duyuldu ve Trump kulağını tutarak yere kapaklandı.

Korumaları tarafından hızlı bir şekilde araca götürülen Trump'ın kafasında kanama olduğu görüldü.

Korumaları tarafından hızlı bir şekilde araca götürülen Trump'ın kafasında kanama olduğu görüldü.

Trump saldırının ardından olay yerinden ayrılırken yaptığı el hareketiyle, seçmenine iyi olduğu mesajını vermeyi ihmal etmedi.

İşte o anlar;

Vurulma anı;

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