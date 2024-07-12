Görüntüler Ortaya Çıktı: Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın Kızının Çarptığı 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş depremin döneminde karıştığı skandallarla ismini duyduğumuz eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın kullandığı otomobil, İstanbul Beykoz'da bir motosiklet ile çarpıştı.
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9 Temmuz günü gerçekleşen kazada, başı kaldırımdaki beton dubaya çarpan 16 yaşındaki Barlas Çeki, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Fatma Zehra Kınık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken kazaya ait görüntüler ortaya çıktı.
İşte o görüntüler;
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