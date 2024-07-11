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"Önceden Çok Neşeli Bir Çocuktu...": Yıllardır E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Hayat Hikayesi Ortaya Çıktı

"Önceden Çok Neşeli Bir Çocuktu...": Yıllardır E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Hayat Hikayesi Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 15:58

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Yıllardır E-5 Karayolunda sessiz sedasız yürüyen Selami Salman'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. Hem kendisiyle hem annesiyle gerçekleştirilen röportaj yürek burktu.

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Selami Salman'ın önceden çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten anne Medine Salman, oğlunu tamamen değiştiren o aşk hikayesini anlattı.

Selami Salman'ın önceden çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten anne Medine Salman, oğlunu tamamen değiştiren o aşk hikayesini anlattı.

9 sene nişanlı kaldığı kadınla tam evlenecekleri sırada, kızın ailesinin izin vermemesi üzerine psikolojisi bozulan Selami Salman'ın hikayesi kalpleri sızlattı.

9 sene nişanlı kaldığı kadınla tam evlenecekleri sırada, kızın ailesinin izin vermemesi üzerine psikolojisi bozulan Selami Salman'ın hikayesi kalpleri sızlattı.

Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladım. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu.'

İşte o haber;

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