"Önceden Çok Neşeli Bir Çocuktu...": Yıllardır E-5 Karayolunda Yürüyen Adamın Hayat Hikayesi Ortaya Çıktı

Yıllardır E-5 Karayolunda sessiz sedasız yürüyen Selami Salman'ın hayat hikayesi ortaya çıktı. Hem kendisiyle hem annesiyle gerçekleştirilen röportaj yürek burktu.
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Selami Salman'ın önceden çok neşeli bir çocuk olduğunu belirten anne Medine Salman, oğlunu tamamen değiştiren o aşk hikayesini anlattı.
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9 sene nişanlı kaldığı kadınla tam evlenecekleri sırada, kızın ailesinin izin vermemesi üzerine psikolojisi bozulan Selami Salman'ın hikayesi kalpleri sızlattı.
İşte o haber;
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