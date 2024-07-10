Coldplay, Parkinson Hastalığı ile Mücadele Eden Michael J. Fox’u Sahneye Çıkardı ve Muazzam Bir An Yaşandı

Grubun solisti Chris Martin, 'Michael, bizim bu grubu kurmamızın ana nedeni, çünkü biz Geleceğe Dönüş'ü izledik. O yüzden kahramanımıza sonsuza kadar teşekkür ederim. Dünyadaki en harika insanlardan birisin. Teşekkürler Michael.' diyerek teşekkür etti.