Coldplay, Parkinson Hastalığı ile Mücadele Eden Michael J. Fox’u Sahneye Çıkardı ve Muazzam Bir An Yaşandı

Dünyanın en sevilen film serilerinden biri elbette Geleceğe Dönüş. Serinin yıldızlarından Michael J. Fox, 30 yılı aşkın süredir parkinson hastalığı ile mücadele ediyor bilginiz üzere.
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Geceleğe Dönüş serisini izledikten sonra grubu kurmaya karar verdiklerini söyleyen Coldplay üyeleri, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Glastonbury'de sahneye Michael J. Fox'u davet etti.
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Birlikte 'Fix You' ve 'Humankind' şarkılarını çaldıkları o anlar, Geleceğe Dönüş hayranlarına, filmin o ironik solo gitar sahnesini hatırlattı.
İşte o anlar;
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