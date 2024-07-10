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Coldplay, Parkinson Hastalığı ile Mücadele Eden Michael J. Fox’u Sahneye Çıkardı ve Muazzam Bir An Yaşandı

Coldplay, Parkinson Hastalığı ile Mücadele Eden Michael J. Fox’u Sahneye Çıkardı ve Muazzam Bir An Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 19:00

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Dünyanın en sevilen film serilerinden biri elbette Geleceğe Dönüş. Serinin yıldızlarından Michael J. Fox, 30 yılı aşkın süredir parkinson hastalığı ile mücadele ediyor bilginiz üzere.

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Geceleğe Dönüş serisini izledikten sonra grubu kurmaya karar verdiklerini söyleyen Coldplay üyeleri, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Glastonbury'de sahneye Michael J. Fox'u davet etti.

Geceleğe Dönüş serisini izledikten sonra grubu kurmaya karar verdiklerini söyleyen Coldplay üyeleri, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan Glastonbury'de sahneye Michael J. Fox'u davet etti.

Birlikte 'Fix You' ve 'Humankind' şarkılarını çaldıkları o anlar, Geleceğe Dönüş hayranlarına, filmin o ironik solo gitar sahnesini hatırlattı.

Birlikte 'Fix You' ve 'Humankind' şarkılarını çaldıkları o anlar, Geleceğe Dönüş hayranlarına, filmin o ironik solo gitar sahnesini hatırlattı.

Grubun solisti Chris Martin, 'Michael, bizim bu grubu kurmamızın ana nedeni, çünkü biz Geleceğe Dönüş'ü izledik. O yüzden kahramanımıza sonsuza kadar teşekkür ederim. Dünyadaki en harika insanlardan birisin. Teşekkürler Michael.' diyerek teşekkür etti.

İşte o anlar;

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