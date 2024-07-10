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Yabani'nin Asi'si Rojbin Erden Tüm Ülkeyi İkiye Bölen O Soruyu Cevapladı: "Barış Alper mi, Kenan Yıldız mı?"

Yabani'nin Asi'si Rojbin Erden Tüm Ülkeyi İkiye Bölen O Soruyu Cevapladı: "Barış Alper mi, Kenan Yıldız mı?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:07

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Geçtiğimiz sezon ekranlara damga vuran dizi Yabani, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı. Dizinin en sevilen karakterlerinden biri olan 'Asi'ye hayat veren başarılı oyuncu Rojbin Erden Onedio'da hayranlarından gelen soruları yanıtla.

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Geride buraktığımız EURO 2024 macerasına, ülkemizi ikiye bölen o meşhur soru Rojbin Erden'e de soruldu.

Geride buraktığımız EURO 2024 macerasına, ülkemizi ikiye bölen o meşhur soru Rojbin Erden'e de soruldu.

İki sporcuyu da oldukça başarılı bulan Erden, soruyu tüm samimiyetiyle yanıtladı.

İki sporcuyu da oldukça başarılı bulan Erden, soruyu tüm samimiyetiyle yanıtladı.

İşte o video;

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