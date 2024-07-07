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Sosyal Medya İkiye Bölündü: Hababam Sınıfı Oyuncularının Bir Mağaza Açılışında Mabel Matiz Şarkısı Seslendirdi

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Hababam Sınıfı Oyuncularının Bir Mağaza Açılışında Mabel Matiz Şarkısı Seslendirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 16:47

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Yeşilçam'ın efsane film serisi Hababam Sınıfı oyuncularından Ahmet Arıman, Tuncay Akça ve Teoman Ayık sünnet, açılış, doğum günü gibi organizasyonlarda yer alıyorlar bildiğiniz gibi.

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3 isim yine bir mağaza açılışında sahne aldı. Mabel Matiz ve Mert Demir'in Antidepresan isimli şarkısını seslendiren ekibin o anları yine sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.

3 isim yine bir mağaza açılışında sahne aldı. Mabel Matiz ve Mert Demir'in Antidepresan isimli şarkısını seslendiren ekibin o anları yine sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Kimileri efsane oyuncuların değer görmediğini savunurken kimileri ise filmde aldıkları role göre bu durumun normal olduğunu, ekmek parası kazanmalarının tuhaf bir yanı olmadığını savundu.

Kimileri efsane oyuncuların değer görmediğini savunurken kimileri ise filmde aldıkları role göre bu durumun normal olduğunu, ekmek parası kazanmalarının tuhaf bir yanı olmadığını savundu.

İşte o anlar;

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