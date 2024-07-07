Sosyal Medya İkiye Bölündü: Hababam Sınıfı Oyuncularının Bir Mağaza Açılışında Mabel Matiz Şarkısı Seslendirdi

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
3 isim yine bir mağaza açılışında sahne aldı. Mabel Matiz ve Mert Demir'in Antidepresan isimli şarkısını seslendiren ekibin o anları yine sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimileri efsane oyuncuların değer görmediğini savunurken kimileri ise filmde aldıkları role göre bu durumun normal olduğunu, ekmek parası kazanmalarının tuhaf bir yanı olmadığını savundu.
İşte o anlar;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın