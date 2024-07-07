Edit İşi Nereye Gidiyor? Bir Genç Kendisine Ceza Yazan Trafik Polisine Edit Yaptı

Kaynak: https://www.instagram.com/ayzaydogdu/
Sosyal medyada video editleri son dönemde oldukça popüler. Dizi karakterleri, sporcular, ünlüler derken hiç ummadığımız kişiler için hazırlanan videolara sık sık denk geliyoruz.
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Bir genç, kendisine ceza yazan trafik polisi için edit yaptı.
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Ortaya gerçekten harika bir video çıksa da pek çok kişi videoya anlam veremedi.
İşte o video;
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Polis de fenaa🔥
Tiktok 'yakışıklı trafik polisi' is loading..
Polis çok fena erkek olduğum halde ıslandım
o nasi soz lan lutmusun oglum sen