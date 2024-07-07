Görüş Bildir
Haberler
Video
Edit İşi Nereye Gidiyor? Bir Genç Kendisine Ceza Yazan Trafik Polisine Edit Yaptı

Edit İşi Nereye Gidiyor? Bir Genç Kendisine Ceza Yazan Trafik Polisine Edit Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 15:45

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada video editleri son dönemde oldukça popüler. Dizi karakterleri, sporcular, ünlüler derken hiç ummadığımız kişiler için hazırlanan videolara sık sık denk geliyoruz.

Kaynak: https://www.instagram.com/ayzaydogdu/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir genç, kendisine ceza yazan trafik polisi için edit yaptı.

Bir genç, kendisine ceza yazan trafik polisi için edit yaptı.

Ortaya gerçekten harika bir video çıksa da pek çok kişi videoya anlam veremedi.

Ortaya gerçekten harika bir video çıksa da pek çok kişi videoya anlam veremedi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
7
6
6
4
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
merve

Polis de fenaa🔥

KumdanKum

Tiktok 'yakışıklı trafik polisi' is loading..

Friedrich Nietzsche The Godfather

Polis çok fena erkek olduğum halde ıslandım

makalele

o nasi soz lan lutmusun oglum sen