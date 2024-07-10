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Aşırı Gerçekçi Pastalarıyla Adını Tüm Dünyaya Duyuran Tuba Geçgil Yeteneğiyle Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor

Aşırı Gerçekçi Pastalarıyla Adını Tüm Dünyaya Duyuran Tuba Geçgil Yeteneğiyle Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 18:39

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Gerçekçi pasta tasarımlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Tuba Geçgil'in çalışmalarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisinin akılalmaz pastalarına tüm dünyadan 'Artık her şeyi pasta olarak görüyorum.' yorumları geliyor.

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Başarılı pastacı tasarımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Başarılı pastacı tasarımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

Yaratıcılığıyla sınırları zorladığı videoları sosyal medyada beğeni topluyor.

Yaratıcılığıyla sınırları zorladığı videoları sosyal medyada beğeni topluyor.

İşte o videolardan biri;

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