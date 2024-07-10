Aşırı Gerçekçi Pastalarıyla Adını Tüm Dünyaya Duyuran Tuba Geçgil Yeteneğiyle Sınırları Zorlamaya Devam Ediyor

Gerçekçi pasta tasarımlarıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Tuba Geçgil'in çalışmalarına daha önce mutlaka denk gelmişsinizdir. Kendisinin akılalmaz pastalarına tüm dünyadan 'Artık her şeyi pasta olarak görüyorum.' yorumları geliyor.
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Başarılı pastacı tasarımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
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Yaratıcılığıyla sınırları zorladığı videoları sosyal medyada beğeni topluyor.
İşte o videolardan biri;
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