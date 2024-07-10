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Bir İçerik Üreticisi Binalarımızın Küçük Bir Tasarım Değişikliğiyle Nasıl Farklı Bir Yere Dönüştüğünü Gösterdi

Bir İçerik Üreticisi Binalarımızın Küçük Bir Tasarım Değişikliğiyle Nasıl Farklı Bir Yere Dönüştüğünü Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 16:13

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Bir şehrin kalbinde yer alan en önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz mimaridir. Göz alıcı ve dikkat çekici bir görünüm sunan mimari, şehrin estetik değerini yükseltir. Bu, bir şehrin görsel çekiciliğini artırmak için önemli bir faktördür. Mimarlık, şehrin ruhunu yansıtan ve ona karakter kazandıran bir sanat formu olarak kabul edilir. Bu nedenle, bir şehrin mimarisi, onun kimliğini ve kişiliğini belirler.

Kaynak: https://www.instagram.com/thatdreamview/
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'thatdreamview' isimli sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'daki binaların tasarımında küçük oynamalar yaparak, şehrin aslında nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

'thatdreamview' isimli sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'daki binaların tasarımında küçük oynamalar yaparak, şehrin aslında nasıl görünebileceğini ortaya koydu.

Ortaya çıkan fark görenleri büyülerken pek çok kişiye de ilham verdi.

Ortaya çıkan fark görenleri büyülerken pek çok kişiye de ilham verdi.

İşte o değişim;

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