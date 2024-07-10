Bir İçerik Üreticisi Binalarımızın Küçük Bir Tasarım Değişikliğiyle Nasıl Farklı Bir Yere Dönüştüğünü Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/thatdreamview/
Bir şehrin kalbinde yer alan en önemli unsurlardan biri hiç şüphesiz mimaridir. Göz alıcı ve dikkat çekici bir görünüm sunan mimari, şehrin estetik değerini yükseltir. Bu, bir şehrin görsel çekiciliğini artırmak için önemli bir faktördür. Mimarlık, şehrin ruhunu yansıtan ve ona karakter kazandıran bir sanat formu olarak kabul edilir. Bu nedenle, bir şehrin mimarisi, onun kimliğini ve kişiliğini belirler.
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'thatdreamview' isimli sosyal medya kullanıcısı, İstanbul'daki binaların tasarımında küçük oynamalar yaparak, şehrin aslında nasıl görünebileceğini ortaya koydu.
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Ortaya çıkan fark görenleri büyülerken pek çok kişiye de ilham verdi.
İşte o değişim;
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