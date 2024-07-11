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Afyonkarahisar'da Peş Peşe Meydana Gelen Üç Depremin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar'da Peş Peşe Meydana Gelen Üç Depremin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 10:35

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Afyonkarahisar'da saat 06. 24 itibari ile peş peşe 3 deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, Kandilli Rasathanesi ise 3.8, 3.1 ve 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.

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Peş peşe meydana gelen 3 deprem şehirde korku ve paniğe sebep oldu.

Peş peşe meydana gelen 3 deprem şehirde korku ve paniğe sebep oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olumsuz bir durum olmadığını açıkladığı depremlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olumsuz bir durum olmadığını açıkladığı depremlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İşte o anlar;

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