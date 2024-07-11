Afyonkarahisar'da Peş Peşe Meydana Gelen Üç Depremin Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Afyonkarahisar'da saat 06. 24 itibari ile peş peşe 3 deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, Kandilli Rasathanesi ise 3.8, 3.1 ve 4.5 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
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Peş peşe meydana gelen 3 deprem şehirde korku ve paniğe sebep oldu.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın olumsuz bir durum olmadığını açıkladığı depremlerin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İşte o anlar;
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