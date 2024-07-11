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Uçağı Rötar Yapan Bir Kadın Mikrofonun Başına Geçip Anons Yaptı: “Bir Zahmet Biri Açıklama Yapsın”

Uçağı Rötar Yapan Bir Kadın Mikrofonun Başına Geçip Anons Yaptı: “Bir Zahmet Biri Açıklama Yapsın”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.07.2024 - 09:39

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Son günlerde uçakların sık sık rötar yapması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle bayram tatili dönüşüne denk gelen bu durum hem tatili çileye dönüştürdü hem de pek çok kişiyi isyan ettirdi. Hatta firmaları basan yolcular bile oldu.

Bunun sebebini ise sizinle burada paylaşmıştık;

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Uçağı rötar yapan bir kadın daha fazla dayanamayarak duruma isyan etti.

Uçağı rötar yapan bir kadın daha fazla dayanamayarak duruma isyan etti.

Mikrofonun başına geçen kadın "Bir zahmet bir gelin ya, bir zahmet biri bize bir açıklama yapsın." dedi.

Mikrofonun başına geçen kadın "Bir zahmet bir gelin ya, bir zahmet biri bize bir açıklama yapsın." dedi.

İşte o anlar;

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