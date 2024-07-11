Uçağı Rötar Yapan Bir Kadın Mikrofonun Başına Geçip Anons Yaptı: “Bir Zahmet Biri Açıklama Yapsın”

Son günlerde uçakların sık sık rötar yapması sizin de dikkatinizi çekmiştir. Özellikle bayram tatili dönüşüne denk gelen bu durum hem tatili çileye dönüştürdü hem de pek çok kişiyi isyan ettirdi. Hatta firmaları basan yolcular bile oldu.
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Uçağı rötar yapan bir kadın daha fazla dayanamayarak duruma isyan etti.
Mikrofonun başına geçen kadın "Bir zahmet bir gelin ya, bir zahmet biri bize bir açıklama yapsın." dedi.
İşte o anlar;
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