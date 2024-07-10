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Elindeki Bir Tomar Parayla Ekonomi Yorumu Yapan Amcanın Sözleri Tepki Çekti: "Et Yeme Salata Ye Ne Var?

Elindeki Bir Tomar Parayla Ekonomi Yorumu Yapan Amcanın Sözleri Tepki Çekti: "Et Yeme Salata Ye Ne Var?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.07.2024 - 20:10

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Ekonomideki gidişat halkın büyük bir bölümünü oldukça zorlarken bir kısmı ise yaşanan durumdan şikayetçi değil. Bu iki grup arasındaki düşünce farklı, özellikle sokak röportajlarında net bir şekilde ortaya çıkıyor.

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Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir amca, kötü gidişin sebebinin dış güçler olduğunu, insanların et yerine salata ve ekmek yiyebileceklerini söyledi.

Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir amca, kötü gidişin sebebinin dış güçler olduğunu, insanların et yerine salata ve ekmek yiyebileceklerini söyledi.

İnsanların çalışmadığını söyleyen amcanın elindeki bir tomar para ise dikkat çekti.

İnsanların çalışmadığını söyleyen amcanın elindeki bir tomar para ise dikkat çekti.

İşte o röportaj;

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Kzlt

Bunları izledikçe Platon'a hak veriyorum. Mağara Alegorisi ile ne güzel açıklamış. "Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. Demo... Devamını Gör

mamamia

Ülkenin nasıl bir trajedi içerisinde olduğunun kanıtıdır bu tarz insanlar. Bu zihniyetler geleceğimiz olan çocuklar yetiştiriyor, haliyle trajedi zirveye çık... Devamını Gör

gmzebrkts

allahım ülkede ne kadar akılsız insanlar çok yaaa