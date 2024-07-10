Elindeki Bir Tomar Parayla Ekonomi Yorumu Yapan Amcanın Sözleri Tepki Çekti: "Et Yeme Salata Ye Ne Var?

Ekonomideki gidişat halkın büyük bir bölümünü oldukça zorlarken bir kısmı ise yaşanan durumdan şikayetçi değil. Bu iki grup arasındaki düşünce farklı, özellikle sokak röportajlarında net bir şekilde ortaya çıkıyor.
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Sokak röportajında mikrofon uzatılan bir amca, kötü gidişin sebebinin dış güçler olduğunu, insanların et yerine salata ve ekmek yiyebileceklerini söyledi.
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İnsanların çalışmadığını söyleyen amcanın elindeki bir tomar para ise dikkat çekti.
İşte o röportaj;
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