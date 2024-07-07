80'lerden Bir Video Gibi: Kapalı Kutu Kuzey Kore'nin Günlük Yaşamından Bir Kesit Paylaşıldı

21. yüzyılın en esrarengiz coğrafyalarından biri olan Kuzey Kore, dünya ile olan bağlantısını neredeyse tamamen kesmiş bir durumda. Gizemli bir kutu gibi varlığını sürdüren bu ülke, dünyadan izole bir şekilde yaşamını devam ettiriyor.
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Kuzey Kore'nin günlük yaşamından bir kesit sosyal medyada viral oldu.
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Ülkenin sakinliği ve insanların 80'lerde yaşıyormuş gibi görünen giyim tarzları dikkat çekti.
İşte o video;
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