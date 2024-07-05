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Şanlıurfa'da Bir Şahıs "Peygamberler Şehrinde Böyle Giyinemezsin" Diyerek Bir Kadına Saldırdı

Şanlıurfa'da Bir Şahıs "Peygamberler Şehrinde Böyle Giyinemezsin" Diyerek Bir Kadına Saldırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.07.2024 - 23:54

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Şiddet olayları, ne yazık ki günümüzde her an her yerde karşımıza çıkan bir durum haline geldi. Artan bu tür eylemler, toplumun huzurunu kaçıran ve insanları tedirgin eden bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu durum, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, günlük yaşantılarında belirsizlik ve korku duygusunu beraberinde getiriyor.

Kaynak: https://x.com/gizeminecetiner/status/...
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Şanlıurfa'da bir şahıs, tanımadığı bir kadına "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin." diyerek saldırdı.

Şanlıurfa'da bir şahıs, tanımadığı bir kadına "Peygamberler şehrinde böyle giyinemezsin." diyerek saldırdı.

Kadına küfürler eden şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

Kadına küfürler eden şahıs, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden uzaklaştı.

İşte o anlar;

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