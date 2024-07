Şanlıurfa'da Bir Şahıs "Peygamberler Şehrinde Böyle Giyinemezsin" Diyerek Bir Kadına Saldırdı

Şiddet olayları, ne yazık ki günümüzde her an her yerde karşımıza çıkan bir durum haline geldi. Artan bu tür eylemler, toplumun huzurunu kaçıran ve insanları tedirgin eden bir unsur olarak ön plana çıkıyor. Bu durum, insanların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyerek, günlük yaşantılarında belirsizlik ve korku duygusunu beraberinde getiriyor.