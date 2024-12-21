Dilan Polat Geç Kaldı: Dubai'de Şimdi de Restoranlarda 24 Ayar Altınlı Su Satılmaya Başladı

Dubai, göz kamaştırıcı zenginliği ve ihtişamlı yaşam tarzıyla tanınıyor. Özellikle son yıllarda, turistlerin favori destinasyonlarından biri haline geldi. Bu şehir, ziyaretçilerini lüks ve konforla kendisine hayran bırakıyor. Bu nedenle, Dubai'nin popülerliği her geçen gün daha da artıyor. Özellikle lüks yaşam sevenlerin favori durağı Dubai oluyor.