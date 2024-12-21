Dilan Polat Geç Kaldı: Dubai'de Şimdi de Restoranlarda 24 Ayar Altınlı Su Satılmaya Başladı

Dubai, göz kamaştırıcı zenginliği ve ihtişamlı yaşam tarzıyla tanınıyor. Özellikle son yıllarda, turistlerin favori destinasyonlarından biri haline geldi. Bu şehir, ziyaretçilerini lüks ve konforla kendisine hayran bırakıyor. Bu nedenle, Dubai'nin popülerliği her geçen gün daha da artıyor. Özellikle lüks yaşam sevenlerin favori durağı Dubai oluyor.
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Fazla paradan ne yapacağını şaşıran Dubai, şimdi de restoranlara 24 ayar altınlı su koymaya başladı.
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Altının fiyatını düşününce o görüntüler pek çok kişinin yüzüne tokat gibi çarptı.
İşte o sular;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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