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Küçük İstanbul Yapmışlar: Suudi Arabistan'da Bir Hostes Minyatür Galata Kulesi ve Kapalı Çarşı ile Karşılaştı

Küçük İstanbul Yapmışlar: Suudi Arabistan'da Bir Hostes Minyatür Galata Kulesi ve Kapalı Çarşı ile Karşılaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 16:35

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İstanbul, dünya üzerindeki en büyüleyici metropollerden biri olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleri, nefes kesen doğal güzellikleri ve dinamik yaşam tarzıyla, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İstanbul, bir yandan tarihi ve kültürel mirasıyla zamanın ötesine uzanırken, diğer yandan modern ve hareketli yaşamıyla da geleceğe kapılarını açıyor. Bu özellikleriyle İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu büyülü şehir, her mevsim dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.

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Suudi Arabistan'da gezmeye çıkan bir turist küçük bir İstanbul'la karşılaştı.

Suudi Arabistan'da gezmeye çıkan bir turist küçük bir İstanbul'la karşılaştı.

Sokağa yapılan minyatür Galata Kulesi ve Kapalı Çarşı görenleri şaşırttı.

Sokağa yapılan minyatür Galata Kulesi ve Kapalı Çarşı görenleri şaşırttı.

İşte o görüntüler;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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