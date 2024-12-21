Küçük İstanbul Yapmışlar: Suudi Arabistan'da Bir Hostes Minyatür Galata Kulesi ve Kapalı Çarşı ile Karşılaştı

İstanbul, dünya üzerindeki en büyüleyici metropollerden biri olarak öne çıkıyor. Bu eşsiz şehir, tarihi ve kültürel zenginlikleri, nefes kesen doğal güzellikleri ve dinamik yaşam tarzıyla, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. İstanbul, bir yandan tarihi ve kültürel mirasıyla zamanın ötesine uzanırken, diğer yandan modern ve hareketli yaşamıyla da geleceğe kapılarını açıyor. Bu özellikleriyle İstanbul, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Her köşesi ayrı bir hikaye anlatan bu büyülü şehir, her mevsim dünyanın dört bir yanından turist çekiyor.