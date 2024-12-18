Suudi Arabistan'da Bir Festivale Katılan Kadın Festivali Öve Öve Bitiremedi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDrTwt...
Son zamanlarda, turistlerin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan, ziyaretçi akınına uğruyor. Kendine özgü kültürü, zenginlikleri ve farklı doğasıyla, dünya genelindeki gezginlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Suudi Arabistan'ın bu popülerliği, turizm sektörüne ciddi bir canlılık kazandırıyor. Ülkenin sunduğu çeşitli etkinlikler, festivaller ve turistik mekanlar, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Suudi Arabistan, özellikle lüks yaşam severlerin uğrak merkezi haline geldi.
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Suudi Arabistan'da düzenlenen bir müzik festivaline katılan kadın, festivalin detaylarını paylaştı.
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Emindem'den 50 Cent'e kadar pek çok ünlü ismin yer aldığı festival sosyal medyada da dikkat çekti.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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