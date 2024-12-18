onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Suudi Arabistan'da Bir Festivale Katılan Kadın Festivali Öve Öve Bitiremedi

Suudi Arabistan'da Bir Festivale Katılan Kadın Festivali Öve Öve Bitiremedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 00:21

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, turistlerin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan, ziyaretçi akınına uğruyor. Kendine özgü kültürü, zenginlikleri ve farklı doğasıyla, dünya genelindeki gezginlerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Suudi Arabistan'ın bu popülerliği, turizm sektörüne ciddi bir canlılık kazandırıyor. Ülkenin sunduğu çeşitli etkinlikler, festivaller ve turistik mekanlar, ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşatıyor. Her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Suudi Arabistan, özellikle lüks yaşam severlerin uğrak merkezi haline geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DDrTwt...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir müzik festivaline katılan kadın, festivalin detaylarını paylaştı.

Suudi Arabistan'da düzenlenen bir müzik festivaline katılan kadın, festivalin detaylarını paylaştı.

Emindem'den 50 Cent'e kadar pek çok ünlü ismin yer aldığı festival sosyal medyada da dikkat çekti.

Emindem'den 50 Cent'e kadar pek çok ünlü ismin yer aldığı festival sosyal medyada da dikkat çekti.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın