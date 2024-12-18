"Almanya'da Bir Salatalık Alırken Bile Düşünüyoruz" Diyen Gurbetçiye Başka Bir Gurbetçiden Yanıt Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCPP2Y...
Bildiğiniz üzere ülkemiz her alanda olduğu gibi gurbetçiler arasında da ikiye bölünmüş durumda. Kimi gurbetçiler ülkemizin cennet olduğunu, yurt dışında sadece kurulu düzenleri olduğu için yaşadıklarını söylerken, kimileri ise asıl hayatın yurt dışında olduğunu, ülkemizin gerçekten zor durumda olduğunu savunuyor. Elbette bu da sık sık tartışmalara sebep oluyor. Özellikle sokak röportajları bu konuda adeta bir arenaya dönüşmüş durumda. 'almanyadan_erhan' isimli hesabından paylaşımlar yapan bir gurbetçi, yaşanan bu ikilimlere doğrudan Almanya'dan yanıt vererek akıllardaki soru işaretlerini gideriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gurbetçi bir genç kadın Almanya'da bir salatalık alırken bile düşündüklerini söyleyerek "Gurbetçileri rahat bırakın artık" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erhan Aksoy, bu videoya yine kendi tarzıyla yanıt verdi.
İşte o video;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın