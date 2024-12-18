"Almanya'da Bir Salatalık Alırken Bile Düşünüyoruz" Diyen Gurbetçiye Başka Bir Gurbetçiden Yanıt Geldi

Bildiğiniz üzere ülkemiz her alanda olduğu gibi gurbetçiler arasında da ikiye bölünmüş durumda. Kimi gurbetçiler ülkemizin cennet olduğunu, yurt dışında sadece kurulu düzenleri olduğu için yaşadıklarını söylerken, kimileri ise asıl hayatın yurt dışında olduğunu, ülkemizin gerçekten zor durumda olduğunu savunuyor. Elbette bu da sık sık tartışmalara sebep oluyor. Özellikle sokak röportajları bu konuda adeta bir arenaya dönüşmüş durumda. 'almanyadan_erhan' isimli hesabından paylaşımlar yapan bir gurbetçi, yaşanan bu ikilimlere doğrudan Almanya'dan yanıt vererek akıllardaki soru işaretlerini gideriyor.