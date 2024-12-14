Sokak Röportajında Bir Kadın "Kimsenin Ayakkabısı Yırtık Değil" Diyerek Ekonominin İyi Olduğunu Söyledi

Sokak röportajları insanların düşüncelerini özgürce dile getirdiği alanlar. Özellikle seçim dönemi gibi yoğun gündemlerde sokak röportajları halkın nabzını yoklamak için iyi bir yöntem olabiliyor. Hemen hemen her sokak röportajında konu elbette siyaset ve ekonomi oluyor. Her konuda olduğu gibi halkımız bu sokak röportajlarında da ikiye bölünüyor. Sokak54 ismli kanalın röportajında yine dikkat çeken anlar yaşandı.
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Röportajda mikrofon uzatılan bir kadın ekonomiyi insanların kılık kıyafeti üzerinden değerlendirdi ve herkesin kıyafetlerinin 'gıcır gıcır' olduğunu, yani ekonominin gayet iyi olduğunu savundu.
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Orada bulunan bir gencin kıyafetine de aynı yorumları yapınca genç "Ne yapayım abla, giyinmeyeyim mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
İşte o röportaj;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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