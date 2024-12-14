onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sokak Röportajında Bir Kadın "Kimsenin Ayakkabısı Yırtık Değil" Diyerek Ekonominin İyi Olduğunu Söyledi

Sokak Röportajında Bir Kadın "Kimsenin Ayakkabısı Yırtık Değil" Diyerek Ekonominin İyi Olduğunu Söyledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2024 - 19:22

İçerik Devam Ediyor

Sokak röportajları insanların düşüncelerini özgürce dile getirdiği alanlar. Özellikle seçim dönemi gibi yoğun gündemlerde sokak röportajları halkın nabzını yoklamak için iyi bir yöntem olabiliyor. Hemen hemen her sokak röportajında konu elbette siyaset ve ekonomi oluyor. Her konuda olduğu gibi halkımız bu sokak röportajlarında da ikiye bölünüyor. Sokak54 ismli kanalın röportajında yine dikkat çeken anlar yaşandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Röportajda mikrofon uzatılan bir kadın ekonomiyi insanların kılık kıyafeti üzerinden değerlendirdi ve herkesin kıyafetlerinin 'gıcır gıcır' olduğunu, yani ekonominin gayet iyi olduğunu savundu.

Röportajda mikrofon uzatılan bir kadın ekonomiyi insanların kılık kıyafeti üzerinden değerlendirdi ve herkesin kıyafetlerinin 'gıcır gıcır' olduğunu, yani ekonominin gayet iyi olduğunu savundu.

Orada bulunan bir gencin kıyafetine de aynı yorumları yapınca genç "Ne yapayım abla, giyinmeyeyim mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Orada bulunan bir gencin kıyafetine de aynı yorumları yapınca genç "Ne yapayım abla, giyinmeyeyim mi?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

İşte o röportaj;

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın