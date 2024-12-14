Sokak Röportajında Bir Kadın "Kimsenin Ayakkabısı Yırtık Değil" Diyerek Ekonominin İyi Olduğunu Söyledi

Sokak röportajları insanların düşüncelerini özgürce dile getirdiği alanlar. Özellikle seçim dönemi gibi yoğun gündemlerde sokak röportajları halkın nabzını yoklamak için iyi bir yöntem olabiliyor. Hemen hemen her sokak röportajında konu elbette siyaset ve ekonomi oluyor. Her konuda olduğu gibi halkımız bu sokak röportajlarında da ikiye bölünüyor. Sokak54 ismli kanalın röportajında yine dikkat çeken anlar yaşandı.