Mecliste 'Obezite' Meselesini Ele Alan MHP Milletvekili Sancaklı Milletvekillerinin Kilosuna Dikkat Çekti

Obezite, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları, insanların hareketsiz bir yaşam tarzına yönelmesine ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artmasına neden oldu. Bu durum, obezite oranlarının hızla artmasına yol açtı. Obezite, birçok kronik hastalığın sebebi olabilmekte ve yaşam kalitesini düşürüyor, hatta yaşam süresini kısaltabiliyor. Son dönemde ülkemizde de obezite vakalarında artık görülmeye başlandı.