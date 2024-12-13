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Mecliste 'Obezite' Meselesini Ele Alan MHP Milletvekili Sancaklı Milletvekillerinin Kilosuna Dikkat Çekti

Mecliste 'Obezite' Meselesini Ele Alan MHP Milletvekili Sancaklı Milletvekillerinin Kilosuna Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2024 - 18:23

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Obezite, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri. Gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşulları, insanların hareketsiz bir yaşam tarzına yönelmesine ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının artmasına neden oldu. Bu durum, obezite oranlarının hızla artmasına yol açtı. Obezite, birçok kronik hastalığın sebebi olabilmekte ve yaşam kalitesini düşürüyor, hatta yaşam süresini kısaltabiliyor. Son dönemde ülkemizde de obezite vakalarında artık görülmeye başlandı.

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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, mecliste obezite meselesini el aldı.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, mecliste obezite meselesini el aldı.

Türkiye'nin 66.7'sinin obez ve aşırı kilolu olduğunu belirten Sancaklı, milletvekillerinin kilosuna dikkat çekerek "600 milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu" dedi.

Türkiye'nin 66.7'sinin obez ve aşırı kilolu olduğunu belirten Sancaklı, milletvekillerinin kilosuna dikkat çekerek "600 milletvekilimizin 400 tanesi obez ve aşırı kilolu" dedi.

İşte o video;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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