onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yeni Banknotlar mı Geliyor? Dr. Şeref Oğuz “Yeni Banknotların Üzerine Kimin Resmi Olacağı Tartışılıyor" Dedi

Yeni Banknotlar mı Geliyor? Dr. Şeref Oğuz “Yeni Banknotların Üzerine Kimin Resmi Olacağı Tartışılıyor" Dedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.12.2024 - 12:17 Son Güncelleme: 12.12.2024 - 13:11

İçerik Devam Ediyor

Artık sadece bozuk paralarla değil, küçük banknotlarla da tek başına alışveriş yapılamıyor bildiğiniz üzere. Nakit alışverişlerde elimizde deste ile para olması gerekebiliyor. Bu sebeple yeni banknotların basılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Kimileri bunun kesinlikle ihtiyaç olduğunu savunurken kimileri ise gereksiz buldu. Aynı zamanda bunun ekonomideki kötü gidişatın en net göstergesi olduğu da düşünülüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dr. Şeref Oğuz, 500 ve 1000 TL'lik banknotların konuşulmaya başlandığı duyumunu aldığını söyledi.

Dr. Şeref Oğuz, 500 ve 1000 TL'lik banknotların konuşulmaya başlandığı duyumunu aldığını söyledi.

"Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş.” diyen Oğuz'un sözleri dikkat çekti.

"Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş.” diyen Oğuz'un sözleri dikkat çekti.

İşte o açıklama;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın