Yeni Banknotlar mı Geliyor? Dr. Şeref Oğuz “Yeni Banknotların Üzerine Kimin Resmi Olacağı Tartışılıyor" Dedi

Artık sadece bozuk paralarla değil, küçük banknotlarla da tek başına alışveriş yapılamıyor bildiğiniz üzere. Nakit alışverişlerde elimizde deste ile para olması gerekebiliyor. Bu sebeple yeni banknotların basılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Kimileri bunun kesinlikle ihtiyaç olduğunu savunurken kimileri ise gereksiz buldu. Aynı zamanda bunun ekonomideki kötü gidişatın en net göstergesi olduğu da düşünülüyor.