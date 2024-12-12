Yeni Banknotlar mı Geliyor? Dr. Şeref Oğuz “Yeni Banknotların Üzerine Kimin Resmi Olacağı Tartışılıyor" Dedi

Artık sadece bozuk paralarla değil, küçük banknotlarla da tek başına alışveriş yapılamıyor bildiğiniz üzere. Nakit alışverişlerde elimizde deste ile para olması gerekebiliyor. Bu sebeple yeni banknotların basılacağı konuşulmaya başlanmıştı. Kimileri bunun kesinlikle ihtiyaç olduğunu savunurken kimileri ise gereksiz buldu. Aynı zamanda bunun ekonomideki kötü gidişatın en net göstergesi olduğu da düşünülüyor.
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Dr. Şeref Oğuz, 500 ve 1000 TL'lik banknotların konuşulmaya başlandığı duyumunu aldığını söyledi.
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"Paraların üzerine Abdülhamit mi Necip Fazıl mı olsun diye karar verilmeye çalışılıyormuş.” diyen Oğuz'un sözleri dikkat çekti.
İşte o açıklama;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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