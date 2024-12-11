Emlakçılar Odası Başkanı Suriyelilerin Geri Dönüşünün Arından Emlak Piyasasının Geleceğini Anlattı

Suriye'de yaşananlar ülkemizde de hareketliliğe sebep oldu bildiğiniz üzere. 13 yıldır süren iç savaş geçtiğimiz günlerde Esad Rejim'inin düşmesiyle sonuçlandı. Savaşın ilk gününden beri ülkemizin gündeminde bu mesele vardı. Esad Rejimi'nin düşmesiyle ülkemizde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine geri dönmeye başladı. Bu da ülkemizi gelecek dönemde nelerin beklediğiyle ilgili meraka dönüştü.
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"Suriyeli'den satılık ev" ilanlarının yalan olduğunu söyleyen Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Suriyelilerin Türkiye'de ev almaları yasak. Bu ilanların %90'ı sahte." dedi.
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İlerleyen zamanlarda evlerde artış olacağı, bunun da fiyatlarda bir gevşemeyi beraberinde getireceğini söyledi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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