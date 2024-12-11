Emlakçılar Odası Başkanı Suriyelilerin Geri Dönüşünün Arından Emlak Piyasasının Geleceğini Anlattı

Suriye'de yaşananlar ülkemizde de hareketliliğe sebep oldu bildiğiniz üzere. 13 yıldır süren iç savaş geçtiğimiz günlerde Esad Rejim'inin düşmesiyle sonuçlandı. Savaşın ilk gününden beri ülkemizin gündeminde bu mesele vardı. Esad Rejimi'nin düşmesiyle ülkemizde yaşayan Suriyeliler de ülkelerine geri dönmeye başladı. Bu da ülkemizi gelecek dönemde nelerin beklediğiyle ilgili meraka dönüştü.